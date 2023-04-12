https://sputniknews.com.tr/20230412/peskov-tahil-anlasmasinin-rusya-kismi-uygulanmiyor-anlasmanin-uzatilma-olasiligi-yuksek-degil-1069571181.html

Peskov: Tahıl anlaşmasının 'Rusya' kısmı uygulanmıyor, anlaşmanın uzatılma olasılığı yüksek değil

Peskov: Tahıl anlaşmasının 'Rusya' kısmı uygulanmıyor, anlaşmanın uzatılma olasılığı yüksek değil

Tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümünün hala daha uygulamaya koyulmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:45+0300

2023-04-12T13:45+0300

2023-04-12T13:45+0300

dünya

abd

rusya

tahıl anlaşması

dmitriy peskov

açıklama

anlaşma

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Günlük basın toplantısında tahıl anlaşmasının yeniden uzatılma olasılığı hakkında değerlendirmede bulunan Peskov, "Bugünkü duruma göre konuşursak, (anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili) perspektifler pek iyi değil" dedi.60 günlük bir uzatma yapıldığını anımsatan Peskov, anlaşmanın tam olarak yarısının şimdiye dek uygulanmaması nedeniyle ortada tam bir anlaşma bulunmadığının altını çizdi.BM temsilcilerinin birtakım çabalar sarf ettiğini bildiklerini ancak onların her şeyi sağlayamadığını kaydeden Kremlin Sözcüsü, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz. İki ayak üzerinde durması gerekir" ifadelerini kullandı.'NATO eğitmenlerinin ve askerlerinin Ukrayna'da olduğunu biliyorduk'Peskov, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait belgelerin sızması sonrası İngiliz Guardian gazetesinin Ukrayna topraklarında NATO ülkelerinden eğitmenlerin ve askerlerin bulunduğuna dair habere yer vermesini yorumladı.Kremlin Sözcüsü, İngiltere de dahil NATO ülkelerinden çok sayıda eğitmenin ve savaşçının Ukrayna'daki silahlı faaliyetlerde yer aldığını belgeler sızdırılmadan önce de bildiklerini vurguladı.'ABD'nin vize konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz'ABD'nin 24-25 Nisan tarihlerinde New York'ta BM Güvenlik Konseyi toplantılarına katılacak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetine henüz vize vermemesi de basın toplantısında gündeme getirildi.ABD'nin BM Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapan ülke olarak yükümlülükleri bulunduğunu söyleyen Peskov, Washington'un bu yükümlülükleri yerine getirmesini beklediklerinin altını çizdi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Bakan Lavrov ve heyetine henüz ABD vizesi verilmediğini açıklamıştı.

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abd, rusya, tahıl anlaşması, dmitriy peskov, açıklama, anlaşma