https://sputniknews.com.tr/20230412/paspas-saplarina-gizlenmis-34-kilo-150-gram-eroin-ele-gecirildi-1069593074.html

Paspas saplarına gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Paspas saplarına gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Ağrı’da temizlik paspaslarının sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T19:37+0300

2023-04-12T19:37+0300

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türkiye

ağrı

temizlik

doğubayazıt

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'nin batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Ekipler, İran'dan yurda giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren tırı durdurarak arama yaptı.Yapılan aramada paspas saplarının içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan Türk uyruklu sürücü Ü.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

türkiye

ağrı

doğubayazıt

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ağrı, temizlik, doğubayazıt