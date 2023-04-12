https://sputniknews.com.tr/20230412/paspas-saplarina-gizlenmis-34-kilo-150-gram-eroin-ele-gecirildi-1069593074.html
Paspas saplarına gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Paspas saplarına gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
Ağrı’da temizlik paspaslarının sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T19:37+0300
2023-04-12T19:37+0300
2023-04-12T19:47+0300
türkiye
ağrı
temizlik
doğubayazıt
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'nin batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.Ekipler, İran'dan yurda giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren tırı durdurarak arama yaptı.Yapılan aramada paspas saplarının içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan Türk uyruklu sürücü Ü.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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ağrı, temizlik, doğubayazıt
ağrı, temizlik, doğubayazıt
Paspas saplarına gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi
19:37 12.04.2023 (güncellendi: 19:47 12.04.2023) Abone ol
Ağrı’da temizlik paspaslarının sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen tırda yapılan aramada, paspas sapları içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'nin batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, İran'dan yurda giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren tırı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada paspas saplarının içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Türk uyruklu sürücü Ü.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.