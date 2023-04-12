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https://sputniknews.com.tr/20230412/otv-indirimli-otomobil-vaadiyle-190-kisiyi-dolandirdilar-1069583580.html
ÖTV indirimli otomobil vaadiyle 190 kişiyi dolandırdılar
ÖTV indirimli otomobil vaadiyle 190 kişiyi dolandırdılar
İnternette gördükleri 'engelli çocuklara ÖTV indirimli araç' ilanına güvenip araç sahibi olmak isteyen 190 kişi, galeri sahibi tarafından dolandırıldı. Kişi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:51+0300
2023-04-12T16:56+0300
yaşam
dolandırıcılık
araba
otomobil
istanbul
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engelli
ilan
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İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir galeri, internet üzerinden 'engelli çocuklara ÖTV indirimli araç' ilanı verdi. Engelli çocuğu olan kişiler bu ilan üzerinden uyguna araç sahibi olma hayaliyle galeri sahibi C.S.A. ile iletişime geçti. Önce kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi. Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçtiğimiz cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu. Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 190 mağdur en az 500 bin TL para kaptırdıkları galeri sahibinden şikayetçi oldu.'Depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi'Mağdur Zeki Yıldırım, "Gaziantep'ten deprem bölgesinden geliyorum. Özel çocuğum için engelli aracı almak istedim. Sancaktepe'deki oto galeriden alışveriş yapmak gerçekten depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi. 625 bin TL'yi 190 ile çarpınca ortalama 100 milyonu geçen bir vurgunla bizi çarptı gitti. Perişan olduk. Yazıktır, günahtır. Allah yedirmesin diyorum. Gerekli başvuruları da yaptık, bekliyoruz" dedi.'Çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık'Mağdur Recep Yiğit, "Biz engelli çocukların aileleri olarak yıllardır biriktirdiğimiz paralarımızı İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde bulunan TAG Otomotiv Şirketi adında bir yer bulduk. Bize engelli çocuğumuza ÖTV indirimli araç verebileceklerini söylediler. Yalnız bunun için bir aylık zaman içerisinde araçlarımızı teslim edebileceklerini bize bildirdiler. Kaporamızı verdik, ertesi gün şirket tarafından arandık, işlemlerin başlatılması için bizden paranın devamını istediler. Şase numarasını kontrol ettiğimizde şase numarasının sokaktan geçen herhangi bir araca ait olduğunu da öğrendik. Cumartesi günü de tası tarağı toplamış, dükkanını terk etmiş ve engelli çocukların ailesi olarak biz de mağdur durumdayız. Osmaniyeliyim, deprem bölgesinden kişiyim, yani oraya gideceğim. Gitmeden önce çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık" şeklinde konuştu.Diyaliz hastası mağdur Mustafa Aslan da "Ben ablam için engelli aracı almak için TAG Otomotiv AŞ'ye 520 bin TL para verdim. Aracı alım yapacağım zaman ortalıktan kayboldular. Dolandırıldım" diye konuştu.Mağdur Haydar Göçeri ise"Biz bu galeriyi internetten bulduk. Piyasada araç bulamadığımız için onda da araç olduğu için direkt gittik yanına. Araçların olduğunu, istediğimiz aracın bulunduğunu söyledi ve sözleşme yaptık. 5 bin TL kapora verdik. Daha sonra da bizden vekâlet, araç için taahhütname ve satış vekâleti istedi. Vekâletimizi de verdik, daha sonra aracın şasesinin belli olduğunu, paranın tamamını yatırmamız gerektiğini söyledi, 550 bin TL para yatırdık. Pazar günü dükkana gittik, bomboştu. Toplamda 190 kişi var. Kişi başı en kötü 500 bin TL para yatırmış yani 100 milyon TL üzerinde" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Sancaktepe'de bulunan galerinin boşaltıldığı ve araçların olmadığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230412/depremzedelere-yardimda-bulunmak-isteyenleri-dolandirdiklari-ileri-surulen-8-supheli-gozaltinda-1069583349.html
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dolandırıcılık, araba, otomobil, istanbul, sancaktepe, tl, depremzede, engelli, ilan
dolandırıcılık, araba, otomobil, istanbul, sancaktepe, tl, depremzede, engelli, ilan

ÖTV indirimli otomobil vaadiyle 190 kişiyi dolandırdılar

16:51 12.04.2023 (güncellendi: 16:56 12.04.2023)
© AAİnternette gördükleri 'engelli çocuklara ÖTV indirimli araç' ilanına güvenip araç sahibi olmak isteyen 190 kişi, galeri sahibi tarafından dolandırıldı. Kişi başı en az 500 bin TL kaptırdıklarını ifade eden Türkiye'nin çeşitli illerindeki mağdurlar şikayetçi oldu. Deprem bölgesinden gelen mağdur, "Depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi" dedi.
İnternette gördükleri 'engelli çocuklara ÖTV indirimli araç' ilanına güvenip araç sahibi olmak isteyen 190 kişi, galeri sahibi tarafından dolandırıldı. Kişi başı en az 500 bin TL kaptırdıklarını ifade eden Türkiye'nin çeşitli illerindeki mağdurlar şikayetçi oldu. Deprem bölgesinden gelen mağdur, Depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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İnternette gördükleri 'engelli çocuklara ÖTV indirimli araç' ilanına güvenip araç sahibi olmak isteyen 190 kişi, galeri sahibi tarafından dolandırıldı. Kişi başı en az 500 bin TL kaptırdıklarını ifade eden Türkiye'nin çeşitli illerindeki mağdurlar şikayetçi oldu. Deprem bölgesinden gelen mağdur, "Depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi" dedi.
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir galeri, internet üzerinden 'engelli çocuklara ÖTV indirimli araç' ilanı verdi. Engelli çocuğu olan kişiler bu ilan üzerinden uyguna araç sahibi olma hayaliyle galeri sahibi C.S.A. ile iletişime geçti.
Önce kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi. Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçtiğimiz cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu.
Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 190 mağdur en az 500 bin TL para kaptırdıkları galeri sahibinden şikayetçi oldu.

'Depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi'

Mağdur Zeki Yıldırım, "Gaziantep'ten deprem bölgesinden geliyorum. Özel çocuğum için engelli aracı almak istedim. Sancaktepe'deki oto galeriden alışveriş yapmak gerçekten depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi. 625 bin TL'yi 190 ile çarpınca ortalama 100 milyonu geçen bir vurgunla bizi çarptı gitti. Perişan olduk. Yazıktır, günahtır. Allah yedirmesin diyorum. Gerekli başvuruları da yaptık, bekliyoruz" dedi.

'Çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık'

Mağdur Recep Yiğit, "Biz engelli çocukların aileleri olarak yıllardır biriktirdiğimiz paralarımızı İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde bulunan TAG Otomotiv Şirketi adında bir yer bulduk. Bize engelli çocuğumuza ÖTV indirimli araç verebileceklerini söylediler. Yalnız bunun için bir aylık zaman içerisinde araçlarımızı teslim edebileceklerini bize bildirdiler. Kaporamızı verdik, ertesi gün şirket tarafından arandık, işlemlerin başlatılması için bizden paranın devamını istediler. Şase numarasını kontrol ettiğimizde şase numarasının sokaktan geçen herhangi bir araca ait olduğunu da öğrendik. Cumartesi günü de tası tarağı toplamış, dükkanını terk etmiş ve engelli çocukların ailesi olarak biz de mağdur durumdayız. Osmaniyeliyim, deprem bölgesinden kişiyim, yani oraya gideceğim. Gitmeden önce çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama dolandırıldık" şeklinde konuştu.
Diyaliz hastası mağdur Mustafa Aslan da "Ben ablam için engelli aracı almak için TAG Otomotiv AŞ'ye 520 bin TL para verdim. Aracı alım yapacağım zaman ortalıktan kayboldular. Dolandırıldım" diye konuştu.
Mağdur Haydar Göçeri ise"Biz bu galeriyi internetten bulduk. Piyasada araç bulamadığımız için onda da araç olduğu için direkt gittik yanına. Araçların olduğunu, istediğimiz aracın bulunduğunu söyledi ve sözleşme yaptık. 5 bin TL kapora verdik. Daha sonra da bizden vekâlet, araç için taahhütname ve satış vekâleti istedi. Vekâletimizi de verdik, daha sonra aracın şasesinin belli olduğunu, paranın tamamını yatırmamız gerektiğini söyledi, 550 bin TL para yatırdık. Pazar günü dükkana gittik, bomboştu. Toplamda 190 kişi var. Kişi başı en kötü 500 bin TL para yatırmış yani 100 milyon TL üzerinde" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Sancaktepe'de bulunan galerinin boşaltıldığı ve araçların olmadığı görüldü.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
TÜRKİYE
Depremzedelere yardımda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltında
16:37
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