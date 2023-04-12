https://sputniknews.com.tr/20230412/misir-disisleri-bakani-sukri-yarin-turkiyeye-geliyor--1069564332.html

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023-04-12T12:09+0300

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dünya

türkiye

mısır

mevlüt çavuşoğlu

semih şükri

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Bakan Şükri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü. Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. Çavuşoğlu, mevkidaşı Şükri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti. Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

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türkiye, mısır, mevlüt çavuşoğlu, semih şükri