https://sputniknews.com.tr/20230412/milli-gazete-haber-muduru-inan-etteki-artis-nedeniyle-kasaplar-dukkani-kapatacak-noktaya-geldi-1069669590.html
Milli Gazete Haber Müdürü İnan: Etteki artış nedeniyle kasaplar dükkanı kapatacak noktaya geldi
Milli Gazete Haber Müdürü İnan: Etteki artış nedeniyle kasaplar dükkanı kapatacak noktaya geldi
Milli Gazete Haber Müdürü İnan, “Kasap arkadaşlar bizi arıyorlar ‘neden bunları haber yapmıyorsunuz, et fiyatları bu şekilde giderse dükkanlarımızı kapatmak... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T23:50+0300
2023-04-12T23:50+0300
2023-04-14T12:52+0300
anlat bana
et
artış
radyo
radyo
kasap
dükkan
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Milli Gazete Haber Müdürü İnan: Etteki artış nedeniyle kasaplar dükkanını kapatacak noktaya geldi
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına TEAM Araştırma Genel Direktörü Ulaş Tol, Ekonomi Gazetesi muhabiri Yener Karadeniz, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran ve Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan konuk oluyor.
Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında küçükbaş hayvan ihracatının kapatılması kararını değerlendirdi.‘Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kotasını ihalesiz bir şekilde bir firmaya verdiğini öğrendik’Sadettin İnan, küçükbaş hayvan ihracatının bir firmaya verildiğini ve buradan rant elde edildiğini iddia ederek şöyle konuştu:“31 Aralık 2022 itibarıyla küçükbaş ihracatı içerideki et fiyatlarından dolayı kapatıldı. Bizim epeydir takip ettiğimiz bir konu var. Suriye’de, Türkiye’nin aktif olduğu bölgelerdeki üreticiler tarafından üretilen koyunların, Türkiye üzerinden Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’a ihracatı için başlatılan çalışma. 2022’de başlatılan bu çalışmada ilk kota 100 bindi. Bunun 50 bini Et ve Süt Kuruma, 50 bini de Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ayrıldı. Bu kurumlar oradaki üreticinin hayvanını alacak ve Türkiye’den transit geçişle diğer ülkelere ihraç edeceklerdi. Et ve Süt Kurumu kotasıyla ilgili bir işlem yapmadı ama Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kotasını ihalesiz bir şekilde bir firmaya verdiğini öğrendik. Bu şirketin hükümete yakın bir şirket olduğu bilgisine ulaştık ancak haberini yaptığımızda nedense koyun ticareti durdu. Firma çekilme kararı aldı. Arka planda hangi çıkarları vardı bilmiyoruz. Sonra öğrendik ki 2023 yılı kotasının yüzde 70-75’i de bu firmaya verilmiş. Başka firmaya da verilmiyor garip bir şekilde yine bu firmaya veriliyor. 45 bin başlık kotanın 30 bini bu firmaya veriliyor kalan 15 binlik kısım 3-5 firmaya dağıtılıyor. Burada 3-5 firmayı da araya katarak o rantın bir şekilde gizlenmeye çalıştığını öngörüyoruz.”‘Bu firma Türkiye üzerinden ihracat yapıyor’Üreticiye ihracatın kapalı olduğu bir dönemde bir firmaya ihracat hakkı verilmesinin altın değerinde olduğunu kaydeden İnan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:‘Bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor’Kasapların yaşadığı sorunları da dile getiren İnan, “Kasap arkadaşlar bizi arıyorlar ‘Neden bunları haber yapmıyorsunuz, et fiyatları bu şekilde giderse dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız’ diyorlar. Süreç öyle bir hale geldi ki bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor, yapılan ithalatlar da hayvancılığa ya da et fiyatlarına yönelik bir sonuç da doğurmuyor. Diğer taraftan da Suriye üzerinden bir rant alanı açmış oluyorsunuz” diye konuştu.
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
et, artış, radyo, radyo, kasap, dükkan, аудио
et, artış, radyo, radyo, kasap, dükkan, аудио
Milli Gazete Haber Müdürü İnan: Etteki artış nedeniyle kasaplar dükkanı kapatacak noktaya geldi
23:50 12.04.2023 (güncellendi: 12:52 14.04.2023) Abone ol
Milli Gazete Haber Müdürü İnan, “Kasap arkadaşlar bizi arıyorlar ‘neden bunları haber yapmıyorsunuz, et fiyatları bu şekilde giderse dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız’ diyorlar. Süreç öyle bir hale geldi ki bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor” şeklinde konuştu.
Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında küçükbaş hayvan ihracatının kapatılması kararını değerlendirdi.
‘Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kotasını ihalesiz bir şekilde bir firmaya verdiğini öğrendik’
Sadettin İnan, küçükbaş hayvan ihracatının bir firmaya verildiğini ve buradan rant elde edildiğini iddia ederek şöyle konuştu:
“31 Aralık 2022 itibarıyla küçükbaş ihracatı içerideki et fiyatlarından dolayı kapatıldı. Bizim epeydir takip ettiğimiz bir konu var. Suriye’de, Türkiye’nin aktif olduğu bölgelerdeki üreticiler tarafından üretilen koyunların, Türkiye üzerinden Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’a ihracatı için başlatılan çalışma. 2022’de başlatılan bu çalışmada ilk kota 100 bindi. Bunun 50 bini Et ve Süt Kuruma, 50 bini de Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ayrıldı. Bu kurumlar oradaki üreticinin hayvanını alacak ve Türkiye’den transit geçişle diğer ülkelere ihraç edeceklerdi. Et ve Süt Kurumu kotasıyla ilgili bir işlem yapmadı ama Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kotasını ihalesiz bir şekilde bir firmaya verdiğini öğrendik. Bu şirketin hükümete yakın bir şirket olduğu bilgisine ulaştık ancak haberini yaptığımızda nedense koyun ticareti durdu. Firma çekilme kararı aldı. Arka planda hangi çıkarları vardı bilmiyoruz. Sonra öğrendik ki 2023 yılı kotasının yüzde 70-75’i de bu firmaya verilmiş. Başka firmaya da verilmiyor garip bir şekilde yine bu firmaya veriliyor. 45 bin başlık kotanın 30 bini bu firmaya veriliyor kalan 15 binlik kısım 3-5 firmaya dağıtılıyor. Burada 3-5 firmayı da araya katarak o rantın bir şekilde gizlenmeye çalıştığını öngörüyoruz.”
‘Bu firma Türkiye üzerinden ihracat yapıyor’
Üreticiye ihracatın kapalı olduğu bir dönemde bir firmaya ihracat hakkı verilmesinin altın değerinde olduğunu kaydeden İnan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
“Kendi üreticimiz ihraç edemezken bu firma Türkiye üzerinden ihracat yapıyor. Hayvan varlığının ciddi anlamda zafiyete uğradığı bir dönemde madem Suriye’deki üreticilere destek amaçlı bir adım atıyoruz o zaman iç pazarda kullanalım, neden ihraç ediyoruz? Doğrudan ihracat kotası vererek o firmanın ciddi bir rant elde etmesine neden oluyoruz. Biz kendi üreticimizi bitirdik. İhracatı kapatarak resmen küçükbaş hayvancılığa büyük bir darbe vurduk. Ciddi bir hayvan sayısına ulaşan küçükbaş hayvancılıkta üretici zarar ettiği için insanların büyük çoğunluğu üretimden çekildi. Üretimi bitirirken, çiftliklerimizi boşaltırken öbür taraftan Suriye üzerinden plan kurgulayıp bazı firmalara rant oluşturuyorsak ciddi bir çelişki var demektir. Hem hayvancılık anlamında hem de kaynakların paylaşımı anlamında ciddi bir sorun var demektir. Burada bir niyet sorunu var demektir.”
‘Bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor’
Kasapların yaşadığı sorunları da dile getiren İnan, “Kasap arkadaşlar bizi arıyorlar ‘Neden bunları haber yapmıyorsunuz, et fiyatları bu şekilde giderse dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız’ diyorlar. Süreç öyle bir hale geldi ki bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor, yapılan ithalatlar da hayvancılığa ya da et fiyatlarına yönelik bir sonuç da doğurmuyor. Diğer taraftan da Suriye üzerinden bir rant alanı açmış oluyorsunuz” diye konuştu.