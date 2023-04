https://sputniknews.com.tr/20230412/milli-gazete-haber-muduru-inan-etteki-artis-nedeniyle-kasaplar-dukkani-kapatacak-noktaya-geldi-1069669590.html

Milli Gazete Haber Müdürü İnan: Etteki artış nedeniyle kasaplar dükkanı kapatacak noktaya geldi

Milli Gazete Haber Müdürü İnan: Etteki artış nedeniyle kasaplar dükkanını kapatacak noktaya geldi Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına TEAM Araştırma Genel Direktörü Ulaş Tol, Ekonomi Gazetesi muhabiri Yener Karadeniz, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran ve Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan konuk oluyor.

Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında küçükbaş hayvan ihracatının kapatılması kararını değerlendirdi.‘Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kotasını ihalesiz bir şekilde bir firmaya verdiğini öğrendik’Sadettin İnan, küçükbaş hayvan ihracatının bir firmaya verildiğini ve buradan rant elde edildiğini iddia ederek şöyle konuştu:“31 Aralık 2022 itibarıyla küçükbaş ihracatı içerideki et fiyatlarından dolayı kapatıldı. Bizim epeydir takip ettiğimiz bir konu var. Suriye’de, Türkiye’nin aktif olduğu bölgelerdeki üreticiler tarafından üretilen koyunların, Türkiye üzerinden Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’a ihracatı için başlatılan çalışma. 2022’de başlatılan bu çalışmada ilk kota 100 bindi. Bunun 50 bini Et ve Süt Kuruma, 50 bini de Tarım Kredi Kooperatifleri’ne ayrıldı. Bu kurumlar oradaki üreticinin hayvanını alacak ve Türkiye’den transit geçişle diğer ülkelere ihraç edeceklerdi. Et ve Süt Kurumu kotasıyla ilgili bir işlem yapmadı ama Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kotasını ihalesiz bir şekilde bir firmaya verdiğini öğrendik. Bu şirketin hükümete yakın bir şirket olduğu bilgisine ulaştık ancak haberini yaptığımızda nedense koyun ticareti durdu. Firma çekilme kararı aldı. Arka planda hangi çıkarları vardı bilmiyoruz. Sonra öğrendik ki 2023 yılı kotasının yüzde 70-75’i de bu firmaya verilmiş. Başka firmaya da verilmiyor garip bir şekilde yine bu firmaya veriliyor. 45 bin başlık kotanın 30 bini bu firmaya veriliyor kalan 15 binlik kısım 3-5 firmaya dağıtılıyor. Burada 3-5 firmayı da araya katarak o rantın bir şekilde gizlenmeye çalıştığını öngörüyoruz.”‘Bu firma Türkiye üzerinden ihracat yapıyor’Üreticiye ihracatın kapalı olduğu bir dönemde bir firmaya ihracat hakkı verilmesinin altın değerinde olduğunu kaydeden İnan, sözlerine şu ifadelerle devam etti:‘Bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor’Kasapların yaşadığı sorunları da dile getiren İnan, “Kasap arkadaşlar bizi arıyorlar ‘Neden bunları haber yapmıyorsunuz, et fiyatları bu şekilde giderse dükkanlarımızı kapatmak zorunda kalacağız’ diyorlar. Süreç öyle bir hale geldi ki bakanlık ve hükümet sahayı da kontrol edemiyor, yapılan ithalatlar da hayvancılığa ya da et fiyatlarına yönelik bir sonuç da doğurmuyor. Diğer taraftan da Suriye üzerinden bir rant alanı açmış oluyorsunuz” diye konuştu.

