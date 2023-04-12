https://sputniknews.com.tr/20230412/michael-jordanin-son-dans-ayakkabilari-22-milyon-dolara-satildi-1069576954.html

Michael Jordan'ın 'Son Dans' ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 'Son Dans' ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T15:21+0300

2023-04-12T15:21+0300

2023-04-12T15:23+0300

michael jordan

spor

satış

sotheby's müzayede evi

rekor

açık artırma

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Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan açıklamaya göre efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerinin son şampiyonluğuna ulaşması nedeniyle 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği ayakkabılar için 3 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.Rekor kırdıModel adı 'Air Jordan 13' olan ayakkabılar, satılan en pahalı spor ayakkabı rekorunu kırdı.Jordan’ın aynı final serisinde giydiği Bulls forması da 2022'de 10.1 milyon dolara satılmıştı.1984 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 60 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.

https://sputniknews.com.tr/20211025/efsanenin-chicago-bullsla-ilk-sezonunda-giydigi-spor-ayakkabilara-acik-artirmada-147-milyon-dolar-1050148606.html

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michael jordan, satış, sotheby's müzayede evi, rekor, açık artırma