https://sputniknews.com.tr/20230412/michael-jordanin-son-dans-ayakkabilari-22-milyon-dolara-satildi-1069576954.html
Michael Jordan'ın 'Son Dans' ayakkabıları rekor fiyata satıldı
Michael Jordan'ın 'Son Dans' ayakkabıları rekor fiyata satıldı
Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:21+0300
2023-04-12T15:21+0300
2023-04-12T15:23+0300
michael jordan
spor
satış
sotheby's müzayede evi
rekor
açık artırma
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Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan açıklamaya göre efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerinin son şampiyonluğuna ulaşması nedeniyle 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği ayakkabılar için 3 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.Rekor kırdıModel adı 'Air Jordan 13' olan ayakkabılar, satılan en pahalı spor ayakkabı rekorunu kırdı.Jordan’ın aynı final serisinde giydiği Bulls forması da 2022'de 10.1 milyon dolara satılmıştı.1984 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 60 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.
https://sputniknews.com.tr/20211025/efsanenin-chicago-bullsla-ilk-sezonunda-giydigi-spor-ayakkabilara-acik-artirmada-147-milyon-dolar-1050148606.html
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michael jordan, satış, sotheby's müzayede evi, rekor, açık artırma
michael jordan, satış, sotheby's müzayede evi, rekor, açık artırma
Michael Jordan'ın 'Son Dans' ayakkabıları rekor fiyata satıldı
15:21 12.04.2023 (güncellendi: 15:23 12.04.2023) Abone ol
Jordan'ın, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 1998 final serisi 2. maçında giydiği ayakkabılar, rekor bedel olan 2,2 milyon dolara alıcı buldu.
Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan açıklamaya göre efsane basketbolcu Michael Jordan'ın, Chicago Bulls formasını son kez giymesi ve kariyerinin son şampiyonluğuna ulaşması nedeniyle 'Son Dans' adıyla spor literatürüne geçen sezonda giydiği ayakkabılar için 3 Nisan'da başlatılan açık arttırma sonuçlandı.
Rekor kırdı
Model adı 'Air Jordan 13' olan ayakkabılar, satılan en pahalı spor ayakkabı rekorunu kırdı.
Jordan’ın aynı final serisinde giydiği Bulls forması da 2022'de 10.1 milyon dolara satılmıştı.
1984 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Draft'ında 3. sıradan seçildiği Chicago Bulls'da 6 şampiyonluk yaşayan Jordan, çoğu otorite tarafından lig tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor.
Aktif kariyerinde sayısız başarıya imza atan 60 yaşındaki Jordan, 2010'dan bu yana da NBA takımlarından Charlotte Hornets'ın çoğunluk hissesini elinde tutuyor.