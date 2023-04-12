https://sputniknews.com.tr/20230412/meteorolojiden-9-ile-sari-7-ile-turuncu-kodlu-uyari-kuvvetli-kar-yagisina-dikkat-1069550465.html

Meteoroloji'den 9 ile sarı, 7 ile turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat

Meteoroloji'den 9 ile sarı, 7 ile turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli kar yağışına dikkat

Meteoroloji 12 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Öte yandan 9 il için sarı, 7 il... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T06:39+0300

2023-04-12T06:39+0300

2023-04-12T06:39+0300

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meteoroloji

kuvvetli yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin 1000 metre üzeri kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinde, yarın zamanla İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.MarmaraÇok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevreleri ile zamanla İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE 7°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 6°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.EgeÇok bulutlu, iç kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 9°C, 19°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 14°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimler ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizÇok bulutlu, batı ve doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 11°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 10°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 11°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 7°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 11°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 4°C, 9°CÇok bulutlu, yarın yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 4°C, 12°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıYOZGAT 3°C, 10°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 10°CÇok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 13°CÇok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 13°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 11°CÇok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 8°C, 14°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 11°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 13°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 11°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 9°C, 14°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 3°C, 12°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıIĞDIR 10°C, 20°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 8°C, 15°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 10°C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 6°C, 14°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 12°C, 15°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 16°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, kuvvetli yağış, meteoroloji genel müdürlüğü