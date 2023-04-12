https://sputniknews.com.tr/20230412/marketten-aldigi-muzun-icinden-zehirli-avci-orumcek-cikti-1069580778.html
Marketten aldığı muzun içinden zehirli avcı örümcek çıktı
Marketten aldığı muzun içinden zehirli avcı örümcek çıktı
İngiltere'de bir adam, marketten satın aldığı muzun içinde dev bir zehirli avcı örümcek buldu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:57+0300
2023-04-12T15:57+0300
2023-04-12T16:10+0300
dünya
tesco
ingiltere
muz
örümcek
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İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Craig Harrison, marketten satın aldığı bir paket muzun içinde dev bir örümcek buldu. The Sun'a açıklamalarda bulunan Harrison, "Başlangıçta sadece şoktaydım. Geriye doğru tökezledim ve dengemi kaybettim" ifadelerini kullandı."Bu zamana kadar örümceklerden korktuğumu düşünmüyordum ama artık bu konuda bir şeyler geliştirdiğim ortaya çıktı" diyen Harrison, muzu satın aldığı Tesco market tarafından teklif edilen 100 Sterlinlik tazminatı reddederek daha fazlasını alabilmek için uğraşıyor. Londra Zooloji Derneği ise, muzun içinde bulunan örümceği, muzlara ilgi duyan ve içinde saklanan tropikal bir avcı olarak tanımladı. Örümceğin ısırıkları ölümcül olmasa da, insanlarda kalp çarpıntısı, kusma ve baş ağrısına neden olabiliyor. Bu örümcek türünün en büyük örneği, 30 santime varan bacak açıklığıyla Laos'ta bulunmuştu.
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tesco, ingiltere, muz, örümcek
tesco, ingiltere, muz, örümcek
Marketten aldığı muzun içinden zehirli avcı örümcek çıktı
15:57 12.04.2023 (güncellendi: 16:10 12.04.2023) Abone ol
İngiltere'de bir adam, marketten satın aldığı muzun içinde dev bir zehirli avcı örümcek buldu.
İngiltere'de yaşayan 35 yaşındaki Craig Harrison, marketten satın aldığı bir paket muzun içinde dev bir örümcek buldu.
The Sun'a açıklamalarda bulunan Harrison, "Başlangıçta sadece şoktaydım. Geriye doğru tökezledim ve dengemi kaybettim" ifadelerini kullandı.
"Bu zamana kadar örümceklerden korktuğumu düşünmüyordum ama artık bu konuda bir şeyler geliştirdiğim ortaya çıktı" diyen Harrison, muzu satın aldığı Tesco market tarafından teklif edilen 100 Sterlinlik tazminatı reddederek daha fazlasını alabilmek için uğraşıyor.
Londra Zooloji Derneği ise, muzun içinde bulunan örümceği, muzlara ilgi duyan ve içinde saklanan tropikal bir avcı olarak tanımladı. Örümceğin ısırıkları ölümcül olmasa da, insanlarda kalp çarpıntısı, kusma ve baş ağrısına neden olabiliyor.
Bu örümcek türünün en büyük örneği, 30 santime varan bacak açıklığıyla Laos'ta bulunmuştu.