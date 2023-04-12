https://sputniknews.com.tr/20230412/kolombiyadaki-nevado-del-ruiz-yanardaginda-sismik-aktivite-artti-1069559133.html

Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda sismik aktivite arttı

Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda sismik aktivite arttı

Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda son günlerde sismik aktivitenin artması, yetkilileri harekete geçirdi. Yanardağda patlama ihtimalinin artması... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T11:33+0300

2023-04-12T11:33+0300

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yanardağ

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turuncu alarm

video

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Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda son günlerde sismik aktivite arttı. Kolombiya Jeoloji Servisi (CGC) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın sismik aktivite ve kraterden kül çıkışında artış görülmesi sonucu patlama ihtimalinin arttığı bildirilerek, turuncu alarm durumuna geçildiği duyuruldu. Açıklamada, risk altında olan bölgedeki vatandaşların tahliyesinin planlandığı ifade edildi.CGC, Nevado del Ruiz’in son günlerde artış görülen faaliyetlerinin oldukça istikrarsız bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, yanardağın iç yapısındaki bir kaya kırılmasıyla ilişkili olarak sarsıntılarda büyük artış kaydedildiği ifade edildi. CGC, sismik aktivitenin 2 ila 4 kilometre derinlikte ve yanardağ kraterine 2 ila 6 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtti.Yanardağdan çıkan küller 2 bin 300 metre yüksekliğe ulaştıNevado del Ruiz Yanardağı’nda 10 Nisan’da yaşanan yoğun kül ve gaz çıkışının bugün de devam ettiği görüldü. CGC, kül çıkışının yanardağdan 2 bin 300 metre yüksekliğe kadar ulaştığını ve kül ile birlikte sağlığa zararlı olan kükürt dioksit gazı çıkışında da artış görüldüğünü ifade etti.Yanardağ yakınında 9 kent risk altındaNevado del Ruiz Yanardağı yakınındaki Antioquia bölgesindeki 9 kentin risk altında olduğu bildirildi. Riskli kentlerdeki sakinlere destek olmak ve tahliye yollarında güvenliği sağlamak amacıyla bölgeye Kolombiya ordusu personeli gönderildi. Yanardağda patlama ihtimalinin daha da artması durumunda kırmızı alarma geçileceği belirtildi.Yetkililer, yanardağ aktivitesinin artışı sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşları sakin olmaya, gelişmelerin resmi makamlardan takip edilmesi ve görevlilerin talimatlarına uyulması çağrısında bulundu.Nevado del Ruiz Yanardağı’nda son olarak 13 Kasım 1985 tarihinde patlama sonucu meydana gelen felakette en az 23 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda sismik aktivite arttı Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda sismik aktivite arttı 2023-04-12T11:33+0300 true PT0M36S

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