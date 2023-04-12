https://sputniknews.com.tr/20230412/kirmizi-bultenle-aranirken-istanbulda-yakalanan-urfi-cetinkaya-cezaevine-gonderildi-1069595400.html

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, cezaevine gönderildi

Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya, cezaevine gönderildi

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T21:24+0300

2023-04-12T21:24+0300

2023-04-12T21:24+0300

türkiye

istanbul

cezaevi

urfi çetinkaya

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Polisin dün akşam düzenlediği operasyonda 5 suç örgütü üyesiyle Sarıyer'de saklandıkları adreste yakalanan Çetinkaya'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Çelik yelek giydirilen ve tekerlekli sandalye kullanan Çetinkaya, polis ekiplerinin yardımıyla zırhlı araca bindirildi.Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğünden çıkışı yapılan Çetinkaya, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Çetinkaya hastanedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde araca bindirilerek, İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Çetinkaya'nın sağlık kontrolü sırasında hastane önünde özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Çetinkaya'nın Artvin'deki dosyadan savunması alandıSağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine getirilen Urfi Çetinkaya'nın, hakkındaki dosyalara ilişkin ifadesi alındı.Çetinkaya, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a "hakaret" suçundan yargılandığı İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yaptı.Çetinkaya daha sonra, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan Artvin Ağır Ceza Mahkemesindeki "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarına ilişkin dosya kapsamında savunmasını gerçekleştirdi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Artvin Ağır Ceza Mahkemesine bağlanarak savunması alınan Çetinkaya, bu dosyadan tutuklandı."Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Çetinkaya, infaz işlemleri için savcılığa çıkarıldı. Burada işlemleri tamamlanan Çetinkaya, dosyaya ilişkin hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.Haziran 2017'den beri aranıyorduÇetinkaya'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığı dosya kapsamında 15 Haziran 2012'de tahliye olduğu öğrenildi. Cezası 4 Mayıs 2017'de kesinleşen Çetinkaya hakkında 15 Haziran 2017'de yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.Öte yandan dün Çetinkaya ile birlikte gözaltına alınan 5 suç örgütü üyesinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.İstanbul'da 2003'te 577 kilogram asetik anhidrit, 159 kilogram baz morfin, 617 kilogram eroin ile 2013'te Rize'de 159 kilogram, Artvin'de 103 kilogram eroin ele geçirilmesi olayında "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçlarından aranan Çetinkaya'nın, İnterpolde iki farklı dosyadan suç kaydı ile yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunuyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230411/uyusturucu-ticareti-sucundan-kirmizi-bultenle-aranan-urfi-cetinkaya-istanbulda-yakalandi-1069544349.html

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