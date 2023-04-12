https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglundan-yeni-video-beni-korkmadan-elestirebileceksin-1069597363.html

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Beni korkmadan eleştirebileceksin

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Beni korkmadan eleştirebileceksin

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunda, "Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:31+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

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Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.Paylaşımına, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" notunu düşen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim