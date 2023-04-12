https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglundan-yeni-video-beni-korkmadan-elestirebileceksin-1069597363.html
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Beni korkmadan eleştirebileceksin
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Beni korkmadan eleştirebileceksin
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunda, "Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:31+0300
2023-04-12T22:31+0300
2023-04-12T22:34+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
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Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.Paylaşımına, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" notunu düşen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Beni korkmadan eleştirebileceksin
22:31 12.04.2023 (güncellendi: 22:34 12.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının yeni videosunda, "Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek" dedi.
Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.
Paylaşımına, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" notunu düşen Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:
"Sana söz Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Sana söz 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım"