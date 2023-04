Kılıçdaroğlu: Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım

"Her evde bereket, her evde gelir, her evde güvence olacak. Her evde huzur olacak ki Türkiye'de de huzur olacak. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Parayı nereden bulacaksın diye söylüyorlar. Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Kimse endişe etmesin. 'Parayı nasıl alacaksın' diyorlar, bu kardeşiniz son kuruşuna kadar alacak. Alacak ve getireceğiz. Sanıyorlar ki çaldık götürdük, Kılıçdaroğlu onu bulamaz. Fizan'a götürseler bulacağım. Çalanın yanına bırakmayacağız."