https://sputniknews.com.tr/20230412/kilicdaroglu-hazineden-calinan-418-milyar-dolari-getirecegim-ve-bu-milletin-cebine-koyacagim-1069595023.html

Kılıçdaroğlu: Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım

Kılıçdaroğlu: Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Parayı nereden bulacaksın diye söylüyorlar. Hazine'den çalınan 418 milyar doları getireceğim ve... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T21:19+0300

2023-04-12T21:19+0300

2023-04-12T21:19+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

adıyaman

temel karamollaoğlu

seçim

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda Saadet Partisi tarafından kurulan aşevinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyaseti iyiliğin yarış alanı olarak gördüklerini söyledi.Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak milletin sorunlarını çözmeye kararlı olduklarını kaydederek, "Kamplaşma olmadan, birbirimizi kucaklayarak, sevgi ve saygı göstererek, kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz." dedi.Türkiye'de her evde huzurun olmasını istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle konuştu:'Evinizi, dükkanınızı, ahırınızı yapacağız; sizden 5 kuruş dahi almayacağız'Devletin konutların yapımı için yönetmelikler çıkardığını, vatandaşların devletin güvencesi altında evlerini satın aldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, bölgenin dramını bildiklerini dile getirerek, "Efendim, 'Para nerede?' diye soruyorlar. 'Ben, 1 yıl içinde yapacağım, iki yılı ödemesiz, sonra 20 yılda alacağım.' diyor. Ben de diyorum ki, 'Evet yapacağız. 'Ödemesiz mödemesiz değil, zaten yaptık, parayı da almayacağım kardeşim, ne diyorsun sen?' diyeceğiz. Benim söylediğim Anayasa'ya uygun. Benim söylediğim insan haklarına uygun. Benim söylediğim, hakka, hukuka, adalete uygun." dedi.Mayıs ayının 14'ünde herkesin sandığa gitmesini isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Temel Karamollaoğlu: Sadece 2 ay değil, gerekirse 12 ay, gerekirse 20 ay sizinle burada olacağızSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mevcut hükümetin deprem bölgesindeki sorunları çözmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü.Depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Sadece 2 ay değil, gerekirse 12 ay, gerekirse 20 ay sizinle burada olacağız. Derdinizi dinleyeceğiz, dertlerinizle dertleneceğiz. Eninde sonunda, elbette sonunda bir çözüm bulacağız. Esas şimdi, biz muhalefette olmamıza rağmen belki yapabileceklerimizin bir kısmını yerine getirebildik. Bundan dolayı da haklarınızı helal edin diyorum, eğer eksiğimiz varsa. Allah hepinizden razı olsun. Cenabıhak bu sıkıntıların üstesinden gelebilmeyi sizleri de bizlere de nasip etsin." dedi.Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

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