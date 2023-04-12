https://sputniknews.com.tr/20230412/kadikoyde-toplu-kedi-olumleriyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1069546971.html

Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T00:13+0300

2023-04-12T00:13+0300

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kedi

yaşam

kadıköy

zehirlenme

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Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G'nin, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin telef olduğu tespit edildi.İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi.

kadıköy

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kedi, kadıköy, zehirlenme