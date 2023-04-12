https://sputniknews.com.tr/20230412/kadikoyde-toplu-kedi-olumleriyle-ilgili-inceleme-baslatildi-1069546971.html
Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T00:13+0300
2023-04-12T00:13+0300
2023-04-12T00:13+0300
kedi
yaşam
kadıköy
zehirlenme
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Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G'nin, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin telef olduğu tespit edildi.İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi.
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kedi, kadıköy, zehirlenme
kedi, kadıköy, zehirlenme
Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
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İstanbul Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G'nin, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.
Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin telef olduğu tespit edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi.