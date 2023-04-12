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Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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kedi
yaşam
kadıköy
zehirlenme
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Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G'nin, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin telef olduğu tespit edildi.İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi.
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kedi, kadıköy, zehirlenme

Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

00:13 12.04.2023
© AFP 2023 / Michael Loccisano/Getty ImagesAltın orana göre kedi ırkları
Altın orana göre kedi ırkları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / Michael Loccisano/Getty Images
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İstanbul Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Zühtüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ç.G'nin, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.
Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin telef olduğu tespit edildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.
Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi.
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