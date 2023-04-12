https://sputniknews.com.tr/20230412/istanbulda-hava-muhalefeti-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-iptal-oldu-1069551494.html
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T08:00+0300
2023-04-12T08:00+0300
2023-04-12T08:00+0300
türkiye
istanbul
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.
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istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.
Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler
" sayfasından öğrenilebiliyor.