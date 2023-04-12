https://sputniknews.com.tr/20230412/istanbulda-hava-muhalefeti-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-iptal-oldu-1069551494.html

İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu

İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri iptal oldu

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T08:00+0300

2023-04-12T08:00+0300

2023-04-12T08:00+0300

türkiye

istanbul

şehir hatları

istanbul şehir hatları aş

vapur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/01/1052315840_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4a5dce1b8bd0a4517f1b95c1c07acada.jpg

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur