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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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israil
benyamin netanyahu
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batı şeria
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun , Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı. Başbakan Netanyahu ve bakanların, bugün Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekât kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi. Açıklamada, Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine başbakan Netanyahu'nun, 'Yahudi ziyaretçi ve turistlerin' ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi.
israil
mescid-i aksa
batı şeria
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israil, benyamin netanyahu, mescid-i aksa, batı şeria, kudüs
israil, benyamin netanyahu, mescid-i aksa, batı şeria, kudüs

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı

11:10 12.04.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı aldı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun , Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı.
Başbakan Netanyahu ve bakanların, bugün Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekât kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi.
Açıklamada, Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine başbakan Netanyahu'nun, 'Yahudi ziyaretçi ve turistlerin' ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi.
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