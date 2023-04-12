https://sputniknews.com.tr/20230412/israil-basbakani-netanyahudan-mescid-i-aksa-karari--1069556271.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:10+0300
2023-04-12T11:10+0300
2023-04-12T11:10+0300
dünya
israil
benyamin netanyahu
mescid-i aksa
batı şeria
kudüs
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun , Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı. Başbakan Netanyahu ve bakanların, bugün Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekât kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi. Açıklamada, Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine başbakan Netanyahu'nun, 'Yahudi ziyaretçi ve turistlerin' ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi.
israil
mescid-i aksa
batı şeria
kudüs
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israil, benyamin netanyahu, mescid-i aksa, batı şeria, kudüs
israil, benyamin netanyahu, mescid-i aksa, batı şeria, kudüs
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid-i Aksa kararı
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı aldı.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun , Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı.
Başbakan Netanyahu ve bakanların, bugün Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekât kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi.
Açıklamada, Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine başbakan Netanyahu'nun, 'Yahudi ziyaretçi ve turistlerin' ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi.