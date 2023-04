https://sputniknews.com.tr/20230412/icisleri-bakani-soylu-bizim-icin-gitsin-diyenler-kandili-ankaraya-ortak-edecekler-1069598499.html

İçişleri Bakanı Soylu: Bizim için gitsin diyenler Kandil’i Ankara'ya ortak edecekler

İçişleri Bakanı Soylu: Bizim için gitsin diyenler Kandil’i Ankara'ya ortak edecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bizim için gitsin diyenler Kandil’i Ankara'ya ortak edecekler” dedi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:42+0300

2023-04-12T22:42+0300

2023-04-12T22:42+0300

2023 türkiye seçimleri

süleyman soylu

ak parti

beyoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069298752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_674e42bfe67cb8ed8a4b5d417ef76560.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Soylu, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimin Türkiye’nin kaderini belirleyeceğini söyleyerek, tüm teşkilat mensuplarını her zamankinden çok azimli ve istekli bir şekilde çalışmaya davet etti. Türkiye’nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde birçok ilke ve kazanıma imza attığını belirten Soylu, bu kazanımları yok etmek isteyenlerin her zamankinden daha çok saldırıda bulunduğunu ancak yine başarılı olamayacaklarını vurguladı.‘Son 10-12 yılda hep birlikte birçok imtihanla karşı karşıya kaldık’14 Mayıs’taki seçimin son derece önemli olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’ye güç kaybettirmek isteyenlerin iş başında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Tüm yıldırma ve çabalarına rağmen ayakta durmayı başardıklarını söyleyen Soylu, “Sadece bununla mı karşılaştık? Hayır. Hemen Hakkari'nin karşısına Hakurk'tan, Hatay'ın karşısındaki Afrin'e kadar terör devleti kurmak istediler. Biz onlarla mücadele ederken onları etkisiz hale getirirken onlara taziye dilediler, başsağlığı dilediler. Böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bizim için gitsin diyenler, 20 yıl oldu diyenler bizim buradan nasıl çıktığımızı, Türkiye'nin buna nasıl direndiğini bir düşünsünler isterim. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda saat üç dörtten sonra insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Ticaret yoktu, ekonomi yoktu, hayvancılık yoktu, tarım yoktu, eğitim yoktu, doktor yoktu, sağlık yoktu, öğretmen yoktu. Tayyip Erdoğan'la beraber her geçen gün bir grafik yükseldi. 24 saat insanlar huzur içerisinde. Sağlık var, doktor var, hastane var. Hepsi var. Şimdi diyorlar ki, gitsinler. Biz gidelim de yerimize kimi getireceksiniz? Kandil’i Ankara'ya ortak edecekler. Türkiye'de seçim kampanyasına ilk önce Kandil başladı. Karşımızdakiler kazansın istiyorlar. Ne kadar çaba sarf ederlerse sarf etsinler, ne kadar gayret ortaya koyarlarsa koysunlar, ne kadar kimseyi bir araya getirirlerse getirsinler, kimi sırtlarında taşırlarsa kimi getireceklerse getirsinler; bu millet Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kazandıracak Kemal'e de ‘bay bay’ diyecek. Erdoğan, bu ülkede bu ülkenin yarınlarına yönelik üretimin artmasını, insanlarımızın hayat standartlarının artmasını sağlayan ve Türkiye'nin bir fiskeyle yıkılmayacağını çok güçlü bir şekilde direnç ortaya koyabileceğini gösteren bir altyapı oluşturdu. Onun için Gezi olaylarında, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da, 6-8 Ekim olaylarında, pandemide yıkılmadık ve ayakta durduk. Şimdi bize gitsin diyenler, yaklaşık dört yıldır İstanbul'u idare ediyorlar, Ankara'yı idare ediyorlar. Ne yaptılar? Türkiye'nin en büyük bütçelerine sahipler. Ne yaptılar? İstanbullu hemşehrilerimiz bunun hesabını elbette ki demokrasinin içerisinde sandıkta soracaklardır” diye konuştu.'Cezaevlerini boşaltacaklar 15 Temmuz'da darbe yapanları, yurt dışına kaçanları alıp getirecekler'İçişleri Bakanı Soylu, “Bize gitsin diyenler, daha dün açıkladılar. Kim açıkladı? İşte o terör örgütünün siyasi uzantılarının şu anda altılı masayı destekleyen cumhurbaşkanı adayını destekleyen partisi, onlarla beraber açıkladılar. Cumhurbaşkanı adayları kim? Tek adayları var. Şimdi bunlar ne diyorlar? Irak'taki ve Suriye'deki operasyonları sona erdireceğiz. Yani oradan Türkiye'ye tekrar terör getirecekler. Orada terör koridorunu kuracaklar. Ne yapacaklar? Başka, cezaevlerini boşaltacaklar. Kimleri? 15 Temmuz'da darbe yapanları, yurt dışına kaçanları alıp getirecekler Türkiye'ye. Kusura bakmayın siz darbenizi başaramadınız şimdi biz size milletin verdiği 14 Mayıs'taki oyla beraber yeniden bir ehliyet veriyoruz diyecekler. Bunu bu ülkede yapacaklar. Açık açık söylüyorlar. Bize gitsin diyenler, 20 yıl oldu diyenlere buradan bir şey sormak istiyorum. Suriye'nin kuzeyinde de, Irak'ın kuzeyinde de şurada Amerikan bayraklı askerler fink atıyorlar. Aynısını doğruyu Güneydoğu’da yaptırmak istiyorlar. 14 Mayıs akşamını söyleyeyim ben size. 14 Mayıs akşamı Allah nasip edecek. Şuna inanıyorum, Allah'ın izniyle kazanacağız güçlü şekilde kazanacağız. Cumhurbaşkanımızı balkona çıkmadan önce dünyanın liderleri arayacaklar. Tayyip reisle görüşebilir miyiz diye. Türkiye yepyeni bir yolculuk başlatacak. Bunun da imzası sizlerle olacak. Kim ne söylerse söylesin, ne ortaya koyarsa koysun, Allah'ınızı severseniz Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun” diye konuştu.

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, ak parti, beyoğlu