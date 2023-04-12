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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/ibb-meclisinden-hataya-62-milyon-500-bin-lira-nakdi-yardim-karari-1069600994.html
İBB Meclisi'nden Hatay'a 62 milyon 500 bin lira nakdi yardım kararı
İBB Meclisi'nden Hatay'a 62 milyon 500 bin lira nakdi yardım kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Büyükşehir Belediyesine, kentin onarımı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T23:24+0300
2023-04-12T23:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ibb
ibb meclisi
hatay
deprem
hatay büyükşehir belediyesi
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İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne mali yardım talebi teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.Mecliste kabul edilen rapora göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline 1000 geçici konut yapılması ve buna ilaveten içme suyu depo yapım, bakım ve onarımı, içme suyu şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme temini, kanalizasyon şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme, elektrik tesislerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme temini için toplam 62 milyon 500 bin lira nakdi yardımın sağlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanacak.Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması onaylandı.Komisyon raporunda, Hatay'daki yıkımların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, Hatay'ın yeniden imarı için hızlıca mekansal ve stratejik kararların verilmesi, bilimsel çalışmalar doğrultusunda gerekli analiz çalışmaları yapılarak imar planlarının hazırlanması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.Deprem felaketinden sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mekansal imkanlarının zarar gördüğü ifade edilen raporda, personelin büyük bölümünün sosyal ve fiziksel olarak plan çalışmalarında görev alamayacak duruma geldiği kaydedildi.Raporda, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün il genelindeki atık su arıtma tesislerinin, içme suyu isale hatlarının, kanalizasyon şebeke sistemlerinin, içme suyu şebeke ve depoları ile bu sistemleri işleten elektrik tesislerinin işlevlerini kaybettiği aktarıldı.
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ibb, ibb meclisi, hatay, deprem, hatay büyükşehir belediyesi
ibb, ibb meclisi, hatay, deprem, hatay büyükşehir belediyesi

İBB Meclisi'nden Hatay'a 62 milyon 500 bin lira nakdi yardım kararı

23:24 12.04.2023 (güncellendi: 23:25 12.04.2023)
© İHAEnkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Büyükşehir Belediyesine, kentin onarımı için mali yardım talebi teklifini içeren komisyon raporu oy birliğine kabul edildi.
İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.
Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne mali yardım talebi teklifini içeren komisyon raporu oylamaya sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Mecliste kabul edilen rapora göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeline 1000 geçici konut yapılması ve buna ilaveten içme suyu depo yapım, bakım ve onarımı, içme suyu şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme temini, kanalizasyon şebekelerinin onarımında kullanılmak üzere malzeme, elektrik tesislerinin bakım ve onarımında kullanılmak üzere malzeme temini için toplam 62 milyon 500 bin lira nakdi yardımın sağlanması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanacak.
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapılması onaylandı.
Komisyon raporunda, Hatay'daki yıkımların olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, Hatay'ın yeniden imarı için hızlıca mekansal ve stratejik kararların verilmesi, bilimsel çalışmalar doğrultusunda gerekli analiz çalışmaları yapılarak imar planlarının hazırlanması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.
Deprem felaketinden sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mekansal imkanlarının zarar gördüğü ifade edilen raporda, personelin büyük bölümünün sosyal ve fiziksel olarak plan çalışmalarında görev alamayacak duruma geldiği kaydedildi.
Raporda, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün il genelindeki atık su arıtma tesislerinin, içme suyu isale hatlarının, kanalizasyon şebeke sistemlerinin, içme suyu şebeke ve depoları ile bu sistemleri işleten elektrik tesislerinin işlevlerini kaybettiği aktarıldı.
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