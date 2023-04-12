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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/huda-par-secim-vizyon-belgesini-acikladi-zina-suc-olmali-karma-egitim-zorunlu-olmaktan-cikmali-1069587708.html
HÜDA-PAR Seçim Vizyon Belgesi'ni açıkladı: 'Zina suç olmalı, karma eğitim zorunlu olmaktan çıkmalı'
HÜDA-PAR Seçim Vizyon Belgesi'ni açıkladı: 'Zina suç olmalı, karma eğitim zorunlu olmaktan çıkmalı'
HÜDA PAR’ın Seçim Vizyon Belgesi’nde, "6284’ün kaldırılması, zinanın suç olması, kadının fıtratına uygun çalışması, karma eğitimin zorunlu olmaması için HÜDA... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:09+0300
2023-04-12T18:09+0300
2023 türkiye seçimleri
hüda-par
seçim
genel seçim
belge
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Yönetici kadrosundan dört isim AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen HÜDA PAR, ‘2023 Seçim Vizyon Belgesi’ni açıkladı. HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin tarafından açıklanan vizyon belgesinde AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden övgüyle bahsedilirken parlamenter sistemin istikrarsızlık yarattığı savunuldu.Yeni Anayasa ihtiyacıYeni bir Anayasa’nın gerekliliğine dikkat çeken HÜDA PAR, "Gelinen aşamada fert, toplum ve devlet açısından bir yenilenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu yenilenme de ancak yeni bir anayasa ile mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.'Ahlaki yozlaşmaya dur demek için'Devleti ve siyaseti yeniden tanımlama, toplumun temel değerlerini siyasete taşıma ve hâkim kılma çabası içinde olduğunu ifade eden HÜDA PAR, insani ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak, Kürt meselesini adalet temelinde çözmek, maneviyatsızlık ve ahlaki yozlaşmaya dur demek için mücadeleye devam edeceğini savundu.‘Ailenin sapkın anlayışlara karşı korunup güçlendirilmesi için’"HÜDA PAR neden Meclis’te olmalıdır?" sorusuna cevap verilen metinde, HÜDA PAR’ın Kürt sorununun çözümüne dair görüşleri şu şekilde yer aldı: "Hukuku olmayan ve bu sebeple sözde kalan Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması suretiyle gerçek anlamda tesis edilmesi için, HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır.”‘Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için’Gençlik ve eğitim başlıklarında dikkat çeken vaatlerin sıralandığı vizyon belgesinde karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması talebi yer alırken şu ifadeler kullanıldı: "Gençlerimizin inançlı, ahlaklı, eğitimli ve iş sahibi olması için, yeni nesillere bilgi ve becerinin yanında ahlak eğitiminin de verilmesi için, karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için, öğrencilerimize servis ve yemek desteği verilmesi için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır."‘6284 kaldırılmalı, zina suç olmalı, kadının çalışma şartları fıtratına uygun olmalı’Vizyon belgesinin kadına ilişkin kısmındaysa 6284 sayılı kanun hedef alınarak ve zinanın suç sayılması, kadının çalışma şartlarının fıtratına uygun olması gibi vurgulara yer verildi ve şunlar ifade edildi: “Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi için, kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için, aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara karşı korunması ve güçlendirilmesi için, yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için, sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için, 6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır.”HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Sekreteri Şehzade Demir, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç, AK Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmişti.
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HÜDA-PAR Seçim Vizyon Belgesi'ni açıkladı: 'Zina suç olmalı, karma eğitim zorunlu olmaktan çıkmalı'

18:09 12.04.2023
© AA / Arşiv / Hüda-Par
Hüda-Par - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA / Arşiv /
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HÜDA PAR’ın Seçim Vizyon Belgesi’nde, "6284’ün kaldırılması, zinanın suç olması, kadının fıtratına uygun çalışması, karma eğitimin zorunlu olmaması için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır" denildi.
Yönetici kadrosundan dört isim AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen HÜDA PAR, ‘2023 Seçim Vizyon Belgesi’ni açıkladı. HÜDA PAR Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin tarafından açıklanan vizyon belgesinde AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden övgüyle bahsedilirken parlamenter sistemin istikrarsızlık yarattığı savunuldu.

Yeni Anayasa ihtiyacı

Yeni bir Anayasa’nın gerekliliğine dikkat çeken HÜDA PAR, "Gelinen aşamada fert, toplum ve devlet açısından bir yenilenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu yenilenme de ancak yeni bir anayasa ile mümkün olabilecektir" ifadelerini kullandı.

'Ahlaki yozlaşmaya dur demek için'

Devleti ve siyaseti yeniden tanımlama, toplumun temel değerlerini siyasete taşıma ve hâkim kılma çabası içinde olduğunu ifade eden HÜDA PAR, insani ve İslami değerleri yeniden ihya etmek ve yaşanılır kılmak, Kürt meselesini adalet temelinde çözmek, maneviyatsızlık ve ahlaki yozlaşmaya dur demek için mücadeleye devam edeceğini savundu.

‘Ailenin sapkın anlayışlara karşı korunup güçlendirilmesi için’

"HÜDA PAR neden Meclis’te olmalıdır?" sorusuna cevap verilen metinde, HÜDA PAR’ın Kürt sorununun çözümüne dair görüşleri şu şekilde yer aldı:
"Hukuku olmayan ve bu sebeple sözde kalan Türk-Kürt kardeşliğinin adalet temelinde dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması suretiyle gerçek anlamda tesis edilmesi için, HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır.”

‘Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için’

Gençlik ve eğitim başlıklarında dikkat çeken vaatlerin sıralandığı vizyon belgesinde karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması talebi yer alırken şu ifadeler kullanıldı:
"Gençlerimizin inançlı, ahlaklı, eğitimli ve iş sahibi olması için, yeni nesillere bilgi ve becerinin yanında ahlak eğitiminin de verilmesi için, karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için, öğrencilerimize servis ve yemek desteği verilmesi için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır."

‘6284 kaldırılmalı, zina suç olmalı, kadının çalışma şartları fıtratına uygun olmalı’

Vizyon belgesinin kadına ilişkin kısmındaysa 6284 sayılı kanun hedef alınarak ve zinanın suç sayılması, kadının çalışma şartlarının fıtratına uygun olması gibi vurgulara yer verildi ve şunlar ifade edildi:
“Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi için, kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için, aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara karşı korunması ve güçlendirilmesi için, yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için, sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için, 6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır.”
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Sekreteri Şehzade Demir, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Dinç, AK Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmişti.
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