https://sputniknews.com.tr/20230412/haydar-acun-secim-sureci-piyasanin-ne-tarafa-dogru-hareket-edecegini-tahmin-etmemizi-zorlastiriyor-1069578627.html

Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor

Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor

Borsa İstanbul’daki gelişmeleri ve Türk ekonomisindeki yatırım araçlarını değerlendiren Haydar Acun, “Seçimi kim kazanacak, seçim sonuçlarına itiraz olacak mı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T15:36+0300

2023-04-12T15:36+0300

2023-04-12T15:36+0300

haydar acun

seyir hali

ekonomi

seçim

borsa

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Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun programımıza konuk olarak Borsa İstanbul'daki hareketliliği ve 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin borsaya olası etkilerini Radyo Sputnik dinleyicilerine aktaracak.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun konuk oldu. Haydar Acun, Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının artmasını şu şekilde açıkladı:‘KKM hesaplarında faiz üst sınırının kalkması ile yatırımcılar borsadan çıkış yaptı’Haydar Acun, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanının kaldırılması ile beraber yatırımcıların borsadan çıktığını söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:‘Borsanın 2-3 yıl gibi uzun bir vade ile önü açık’Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden dolayı belirsizlik olduğunu ama Borsa İstanbul’un uzun vadede önünün açık olduğunu ifade ederek şu açıklamaları yaptı:

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2023

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haydar acun, ekonomi, seçim, borsa, аудио