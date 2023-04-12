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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230412/haydar-acun-secim-sureci-piyasanin-ne-tarafa-dogru-hareket-edecegini-tahmin-etmemizi-zorlastiriyor-1069578627.html
Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor
Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor
Borsa İstanbul’daki gelişmeleri ve Türk ekonomisindeki yatırım araçlarını değerlendiren Haydar Acun, “Seçimi kim kazanacak, seçim sonuçlarına itiraz olacak mı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:36+0300
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ekonomi
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Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun programımıza konuk olarak Borsa İstanbul'daki hareketliliği ve 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinin borsaya olası etkilerini Radyo Sputnik dinleyicilerine aktaracak.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun konuk oldu. Haydar Acun, Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının artmasını şu şekilde açıkladı:‘KKM hesaplarında faiz üst sınırının kalkması ile yatırımcılar borsadan çıkış yaptı’Haydar Acun, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanının kaldırılması ile beraber yatırımcıların borsadan çıktığını söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:‘Borsanın 2-3 yıl gibi uzun bir vade ile önü açık’Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden dolayı belirsizlik olduğunu ama Borsa İstanbul’un uzun vadede önünün açık olduğunu ifade ederek şu açıklamaları yaptı:
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haydar acun, ekonomi, seçim, borsa, аудио
haydar acun, ekonomi, seçim, borsa, аудио

Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor

15:36 12.04.2023
SEYİR HALİ
Haydar Acun: Seçim süreci piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Borsa İstanbul’daki gelişmeleri ve Türk ekonomisindeki yatırım araçlarını değerlendiren Haydar Acun, “Seçimi kim kazanacak, seçim sonuçlarına itiraz olacak mı gibi çeşitli soruların olması piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor” diyerek kısa vadede belirsizliğe vurgu yaptı.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun konuk oldu.
Haydar Acun, Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısının artmasını şu şekilde açıkladı:
“Faiz politikasındaki sert değişiklikler ile faizin suni olarak düşürülmesi büyük bir enflasyon baskısı yarattı. Döviz kurundaki dalgalanmalar da yatırımcıları getiri aracı olarak borsaya yönlendirdi. Dolayısıyla borsaya sert bir giriş oldu ve büyük bir dalga ile yatırımcı sayısı inanılmaz arttı. Tabii bu yatırımcıların büyük bir kısmı finansal okuryazarlığı olmayan insanlardan oluşuyor.”

‘KKM hesaplarında faiz üst sınırının kalkması ile yatırımcılar borsadan çıkış yaptı’

Haydar Acun, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanının kaldırılması ile beraber yatırımcıların borsadan çıktığını söyleyerek cümlelerine şöyle devam etti:
“İnsanlar kolay yoldan para kazanma umudu ile getiri araçlarına yöneldiler. KKM hesaplarında faiz üst sınırının serbest bırakılması ile beraber mevduat hesaplarında rekabet oluşmaya başladı. Bundan kaynaklı yatırımcıların bir kısmı borsadan çıkış yaptı ama ben bu çıkışın devam edeceğini düşünmüyorum.”

‘Borsanın 2-3 yıl gibi uzun bir vade ile önü açık’

Marmara Capital Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Acun, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden dolayı belirsizlik olduğunu ama Borsa İstanbul’un uzun vadede önünün açık olduğunu ifade ederek şu açıklamaları yaptı:
“Borsada seçimlere kadar bir hareketlilik olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde seçimi kim kazanacak, seçim sonuçlarına itiraz olacak mı gibi çeşitli soruların olması piyasanın ne tarafa doğru hareket edeceğini tahmin etmemizi zorlaştırıyor. 2014 yılından itibaren bakarsak Türk borsası dolar bazında yüzde 16-17 ekside gidiyor ve şu anda Türk hisse senetlerinin varlıkları ucuz. Türkiye öngörülebilir bir ekonomik program ile Türk lirasına güven kazandırabilirse yabancı yatırımcı da gelmeye başlayacaktır. Ben borsanın 2-3 yıl gibi uzun bir vade ile önünün açık olduğunu düşünüyorum.”
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