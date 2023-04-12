https://sputniknews.com.tr/20230412/hatayda-binalar-yerini-bos-meydanlara-birakti-1069555419.html
Hatay'da binalar yerini boş meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini boş meydanlara bıraktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T10:49+0300
2023-04-12T10:49+0300
2023-04-12T10:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
enkaz
şehir
ev
sokak
cadde
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi.Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/hatay-icin-molozlarla-liman-yapilsin-onerisi-1069551113.html
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deprem, hatay, enkaz, şehir, ev, sokak, cadde
deprem, hatay, enkaz, şehir, ev, sokak, cadde
Hatay'da binalar yerini boş meydanlara bıraktı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan boşalan alanlar adeta meydana dönüştü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.
AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor.
En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.
Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi.
Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.