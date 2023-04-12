https://sputniknews.com.tr/20230412/hatayda-binalar-yerini-bos-meydanlara-birakti-1069555419.html

Hatay'da binalar yerini boş meydanlara bıraktı

Hatay'da binalar yerini boş meydanlara bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları ve ağır hasarlı binaların yıkımları devam ederken, binalardan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T10:49+0300

2023-04-12T10:49+0300

2023-04-12T10:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

hatay

enkaz

şehir

ev

sokak

cadde

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 binin üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapılıyor. En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi de gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı. Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları dron ile görüntülendi.Kentte yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230412/hatay-icin-molozlarla-liman-yapilsin-onerisi-1069551113.html

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