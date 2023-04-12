https://sputniknews.com.tr/20230412/goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-sinir-disi-edilen-kacak-gocmen-sayisini-acikladi-1069589669.html
Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısını açıkladı
Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısını açıkladı
Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 30 bin 527'ye ulaştığını bildirdi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:50+0300
2023-04-12T18:50+0300
2023-04-12T18:50+0300
göçmen
göç idaresi başkanlığı
sınır dışı
türkiye
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri sürüyor.Buna göre, 8-12 Nisan tarihlerinde Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 5 charter (özel uçuş) ile 958 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 20 charter seferi ile 3 bin 277, tarifeli seferlerle 6 bin 984 olmak üzere, 10 bin 261 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı. Ayrıca 18 bin 20 göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor.Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 kaçak göçmen sınır dışı edilmişti.
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göçmen, göç idaresi başkanlığı, sınır dışı
göçmen, göç idaresi başkanlığı, sınır dışı
Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısını açıkladı
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Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 30 bin 527'ye ulaştığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaçak göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri sürüyor.
Buna göre, 8-12 Nisan tarihlerinde Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 5 charter (özel uçuş) ile 958 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.
Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 20 charter seferi ile 3 bin 277, tarifeli seferlerle 6 bin 984 olmak üzere, 10 bin 261 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.
Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı. Ayrıca 18 bin 20 göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 kaçak göçmen sınır dışı edilmişti.