Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230412/goc-idaresi-baskanligi-vatandaslik-konusu-uzerinden-yoneltilen-iddialar-gercek-disi-1069584379.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili 'vatandaşlık' konusu üzerinden... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T17:05+0300
2023-04-12T17:05+0300
türkiye
göç
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
göç idaresi
nüfus
vatandaşlık
sözcü gazetesi
yanıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067677423_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a076ba5210788ab96b857b8eb4c95e7.jpg
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde 'Son iki ayda kaç kişi vatandaş oldu?' başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilişkilendirilerek 'vatandaşlık' konusu üzerinden Başkanlığı hedef alan iddialar ortaya atıldığı belirtildi.İddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, Başkanlığın 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğü ve köşe yazısında iddia edildiği gibi idare tarafından Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.Seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçeklik taşımadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230412/istanbulda-kacak-gocmenlerin-kaldigi-sok-evlerine-operasyon-56-yabanci-yakalandi-1069554148.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067677423_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e2834f926d2e3fbfe720c2741f16124f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göç, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göç idaresi, nüfus, vatandaşlık, sözcü gazetesi, yanıt
göç, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göç idaresi, nüfus, vatandaşlık, sözcü gazetesi, yanıt

Göç İdaresi Başkanlığı: Vatandaşlık konusu üzerinden yöneltilen iddialar gerçek dışı

17:05 12.04.2023
© AAGöç İdaresi Başkanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili 'vatandaşlık' konusu üzerinden yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi'nde 'Son iki ayda kaç kişi vatandaş oldu?' başlığıyla yayımlanan köşe yazısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilişkilendirilerek 'vatandaşlık' konusu üzerinden Başkanlığı hedef alan iddialar ortaya atıldığı belirtildi.
İddiaların gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, Başkanlığın 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde sadece yabancılara ilişkin iş ve işlemleri yürüttüğü ve köşe yazısında iddia edildiği gibi idare tarafından Türk vatandaşlığı verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulandı.
Seçmen listesinin askıya çıktığı süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasındaki trafiğin yoğunlaştığı yönündeki iddianın da gerçeklik taşımadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Anayasaya göre, sadece Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkına sahip olduğu açıktır. Bununla birlikte, YSK ile başkanlığımız arasında ortak iş ve işlem olmadığı gibi herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, eksik ve yanlış bilgilerle kaleme alındığı görülen bahsi konu köşe yazısındaki idaremizle ilgili mesnetsiz iddiaların hiçbir satırı gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımızı hedef alan bu tür yalan haberlerin ve açıklamaların son bulmayacağını biliyoruz. Kamuoyunun resmi beyanlara dayanmayan ve tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tür iddia ve iddia sahiplerine itibar etmemesi büyük önem arz etmektedir."
İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' operasyon: 56 yabancı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı 'şok evlerine' operasyon: 56 yabancı yakalandı
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала