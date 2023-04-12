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https://sputniknews.com.tr/20230412/fransa-cumhurbaskani-macrona-hollanda-ziyaretinde-bir-protesto-daha--1069567608.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Hollanda ziyaretinde bir protesto daha
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Hollanda ziyaretinde bir protesto daha
Belçika'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Amsterdam Üniversitesi'ni ziyareti esnasında protesto eden bir kişi gözaltına alındı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T12:50+0300
2023-04-12T12:54+0300
emmanuel macron
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Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti düzenleyen Emmanuel Macron ülkedeki ikinci gününde de protestocuların hedefi oldu. Başkentteki Amsterdam Üniversitesi'ni ziyaret eden Macron'a doğru bağırarak koşan bir gösterici güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Macron ziyaretine devam ederken bir diğer protestocunun daha gözaltına alındığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/hollandada-gostericiler-macronun-konusmasini-boldu-fransiz-demokrasisi-nerede-1069540434.html
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emmanuel macron
emmanuel macron

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Hollanda ziyaretinde bir protesto daha

12:50 12.04.2023 (güncellendi: 12:54 12.04.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Belçika'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Amsterdam Üniversitesi'ni ziyareti esnasında protesto eden bir kişi gözaltına alındı.
Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti düzenleyen Emmanuel Macron ülkedeki ikinci gününde de protestocuların hedefi oldu.
Başkentteki Amsterdam Üniversitesi'ni ziyaret eden Macron'a doğru bağırarak koşan bir gösterici güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Macron ziyaretine devam ederken bir diğer protestocunun daha gözaltına alındığı aktarıldı.

Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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