https://sputniknews.com.tr/20230412/fransa-cumhurbaskani-macrona-hollanda-ziyaretinde-bir-protesto-daha--1069567608.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Hollanda ziyaretinde bir protesto daha

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Hollanda ziyaretinde bir protesto daha

Belçika'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Amsterdam Üniversitesi'ni ziyareti esnasında protesto eden bir kişi gözaltına alındı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T12:50+0300

2023-04-12T12:50+0300

2023-04-12T12:54+0300

emmanuel macron

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Fransa'dan Hollanda'ya 23 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti düzenleyen Emmanuel Macron ülkedeki ikinci gününde de protestocuların hedefi oldu. Başkentteki Amsterdam Üniversitesi'ni ziyaret eden Macron'a doğru bağırarak koşan bir gösterici güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Macron ziyaretine devam ederken bir diğer protestocunun daha gözaltına alındığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230411/hollandada-gostericiler-macronun-konusmasini-boldu-fransiz-demokrasisi-nerede-1069540434.html

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emmanuel macron