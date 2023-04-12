Erdoğan: İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları hizmet etmek yerine hayal peşinde koşuyor

Ankara'da artan nüfusa ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa, gerisinde metro yatırımları var. Ankara'daki tüm metro yatırımlarını ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum var. Bu şehirlerin belediye başkanları şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor.