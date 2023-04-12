Erdoğan: İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları hizmet etmek yerine hayal peşinde koşuyor
15:19 12.04.2023 (güncellendi: 15:26 12.04.2023)
© AADünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "* Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan savunma sanayi firması sayısı 2 bin 700'ü buldu. Milli uçak gemimizi geliştirme yolunda adım attık" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları hizmet etmek yerine hayal peşinde koşuyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Ankara'da artan nüfusa ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa, gerisinde metro yatırımları var. Ankara'daki tüm metro yatırımlarını ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum var. Bu şehirlerin belediye başkanları şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor.
Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor.
Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor.
6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız.