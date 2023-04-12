https://sputniknews.com.tr/20230412/elazigda-simsekler-geceyi-aydinlatti-1069549078.html
Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı
Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı
Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T01:55+0300
2023-04-12T01:55+0300
2023-04-12T02:10+0300
türkiye
elazığ
şimşek
gök gürültülü sağanak
dolu
sağanak
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Elazığ’da akşam saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Akşam boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.
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elazığ, şimşek, gök gürültülü sağanak, dolu, sağanak
elazığ, şimşek, gök gürültülü sağanak, dolu, sağanak
Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı
01:55 12.04.2023 (güncellendi: 02:10 12.04.2023) Abone ol
Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
Elazığ’da akşam saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu.
Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Akşam boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti.
Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.