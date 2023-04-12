https://sputniknews.com.tr/20230412/elazigda-simsekler-geceyi-aydinlatti-1069549078.html

Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı

Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı

Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

elazığ

şimşek

gök gürültülü sağanak

dolu

sağanak

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Elazığ’da akşam saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu. Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Akşam boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Kentte yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtildi.

türkiye

elazığ

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elazığ, şimşek, gök gürültülü sağanak, dolu, sağanak