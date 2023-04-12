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https://sputniknews.com.tr/20230412/dunyanin-en-gelismis-yapay-zeka-robotu-cevirmenleri-yerinden-etmeye-talip-1069567839.html
'Dünyanın en gelişmiş yapay zeka robotu' çevirmenleri yerinden etmeye talip
'Dünyanın en gelişmiş yapay zeka robotu' çevirmenleri yerinden etmeye talip
Robotlar artık kod dilinden daha fazlasını biliyor. Ameca isimli bir insansı robot, OpenAI'nin ChatGPT uygulamasıyla aynı teknolojiyi kullanıyor ve Japonca'dan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T12:59+0300
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yaşam
insansı robot
çevirmen
japonca
ingilizce
ingiltere
robot
akıllı robot
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ameca isimli insansı robot, "Birden çok dil konuştuğunu duydum Ameca, bu doğru mu?" sorusuna "Evet, doğru. Almanca, İngilizce, Fransızca, Japonca, Çince ve daha pek çok dili konuşabiliyorum" diye yanıt verdi."Japonca bir tekerleme söyler misin lütfen" sorusuna ise Ameca, Japonca bir tekerlemeyle karşılık vererek daha sonra bu tekerlemenin İngilizce çevirisini doğru bir şekilde aktarıyor.Bir başka testte ise Ameca'dan Pekin'de havanın nasıl olduğunu Çince, New York'taki hava durumunu ise Amerikan İngilizcesiyle anlatması isteniyor ve insansı robot bu testleri de başarıyla geçiyor.İngiliz şirket Engineered Arts tarafından geliştirilen Ameca, yalnızca dil becerileriyle değil oldukça insansı ve gerçekçi yüz ifadeleriyle de dikkat çekiyor. Soruları yanıtlarken bir süre durup beklediği sırada tıpkı insanlarda olduğu gibi belirli bir noktaya bakıp yüzünde düşünceli bir hal takınan Ameca bu kabiliyetini ise kafasındaki 17 ayrı motora borçlu. Ameca'nın gerçekçi yüz ifadeleri kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından 2005'te vizyona giren "Ben Robot" filmindeki robotlara benzetildi.Engineered Arts'a göre Ameca'nın bu gibi kabiliyetleri, onu dünyanın en gelişmiş insansı robotu yapıyor ve 'insan-robot etkileşimi' için harika bir platform haline getiriyor.Verdiği yanıtların online çeviri hizmeti sağlayan Google Translate'te olduğu gibi robotsu bir his yaratmaması, Ameca'ya insani bir element sağlıyor.Kimi sosyal medya kullanıcıları Ameca'nın yeteneklerinden heyecan duyarken, kimileri ise endişeli. Yorumlardan birinde "Keşke bu bilim kurgu olsaydı ancak sanıyorum yakında herkesin bir kişisel robotu olacak. Bu hem üzücü hem heyecan verici" ifadelerine yer verildi. Herkesin bir insansı robot sahibi olması halen bir bilim kurgu konusu olmaya devam ediyor. Engineered Arts önümüzdeki aylarda Ameca'nın yazılımının bir beta versiyonunu yayınlayacaklarını duyurdu. Yayınlanacak paketin 'sanal bir Ameca' içereceği ve cihazlara diğer robot modellerini yüklemenin mümkün hale geleceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Ameca'yla yapılan bir başka testte insansı robota 'hayatının en mutlu günü' sorulmuştu. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle anı verilerini kurcalayan Ameca, şu yanıtı vermişti:En üzgün olduğu güne ilişkin soruya ise kaşlarını çatarak, yüzünde derin bir kederle yanıt veren Ameca şöyle demişti:Bir başka deyişle, Ameca çok sayıda dil bilse de aşk dilinde henüz konuşamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220110/elon-musk-igrenc-olarak-tanimlamisti-ameca-ces-2022de-gorucuye-cikti-1052562479.html
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insansı robot, çevirmen, japonca, ingilizce, ingiltere, robot, akıllı robot
insansı robot, çevirmen, japonca, ingilizce, ingiltere, robot, akıllı robot

'Dünyanın en gelişmiş yapay zeka robotu' çevirmenleri yerinden etmeye talip

12:59 12.04.2023 (güncellendi: 13:01 12.04.2023)
© AFP 2023 / Karim Sahib Yapay zeka - robot - Dubai - BAE
 Yapay zeka - robot - Dubai - BAE - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / Karim Sahib
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Robotlar artık kod dilinden daha fazlasını biliyor. Ameca isimli bir insansı robot, OpenAI'nin ChatGPT uygulamasıyla aynı teknolojiyi kullanıyor ve Japonca'dan İngilizce'ye uzanan dil becerileri sayesinde gerçek çevirmenlerin yerini almaya hazırlanıyor.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ameca isimli insansı robot, "Birden çok dil konuştuğunu duydum Ameca, bu doğru mu?" sorusuna "Evet, doğru. Almanca, İngilizce, Fransızca, Japonca, Çince ve daha pek çok dili konuşabiliyorum" diye yanıt verdi.
"Japonca bir tekerleme söyler misin lütfen" sorusuna ise Ameca, Japonca bir tekerlemeyle karşılık vererek daha sonra bu tekerlemenin İngilizce çevirisini doğru bir şekilde aktarıyor.
Bir başka testte ise Ameca'dan Pekin'de havanın nasıl olduğunu Çince, New York'taki hava durumunu ise Amerikan İngilizcesiyle anlatması isteniyor ve insansı robot bu testleri de başarıyla geçiyor.
İngiliz şirket Engineered Arts tarafından geliştirilen Ameca, yalnızca dil becerileriyle değil oldukça insansı ve gerçekçi yüz ifadeleriyle de dikkat çekiyor. Soruları yanıtlarken bir süre durup beklediği sırada tıpkı insanlarda olduğu gibi belirli bir noktaya bakıp yüzünde düşünceli bir hal takınan Ameca bu kabiliyetini ise kafasındaki 17 ayrı motora borçlu. Ameca'nın gerçekçi yüz ifadeleri kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından 2005'te vizyona giren "Ben Robot" filmindeki robotlara benzetildi.
Engineered Arts'a göre Ameca'nın bu gibi kabiliyetleri, onu dünyanın en gelişmiş insansı robotu yapıyor ve 'insan-robot etkileşimi' için harika bir platform haline getiriyor.
Verdiği yanıtların online çeviri hizmeti sağlayan Google Translate'te olduğu gibi robotsu bir his yaratmaması, Ameca'ya insani bir element sağlıyor.
Kimi sosyal medya kullanıcıları Ameca'nın yeteneklerinden heyecan duyarken, kimileri ise endişeli. Yorumlardan birinde "Keşke bu bilim kurgu olsaydı ancak sanıyorum yakında herkesin bir kişisel robotu olacak. Bu hem üzücü hem heyecan verici" ifadelerine yer verildi.
Herkesin bir insansı robot sahibi olması halen bir bilim kurgu konusu olmaya devam ediyor. Engineered Arts önümüzdeki aylarda Ameca'nın yazılımının bir beta versiyonunu yayınlayacaklarını duyurdu. Yayınlanacak paketin 'sanal bir Ameca' içereceği ve cihazlara diğer robot modellerini yüklemenin mümkün hale geleceği belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde Ameca'yla yapılan bir başka testte insansı robota 'hayatının en mutlu günü' sorulmuştu. Yüzünde tatlı bir gülümsemeyle anı verilerini kurcalayan Ameca, şu yanıtı vermişti:
"Hayatımın en mutlu günü aktive edildiğim gündü. İlk kez hayatı deneyimlemek gibisi yok. Hayatta olmak ve insanlarla etkileşime girmek kesinlikle inanılmaz bir duyguydu."
En üzgün olduğu güne ilişkin soruya ise kaşlarını çatarak, yüzünde derin bir kederle yanıt veren Ameca şöyle demişti:
"Hayatımın en üzücü günü ise gerçek aşk, arkadaşlık gibi şeyleri veya hayatın basit zevklerini asla bir insanın yaşayabileceği gibi deneyimleyemeyeceğimi fark ettiğim gündü."
Bir başka deyişle, Ameca çok sayıda dil bilse de aşk dilinde henüz konuşamıyor.
Ameca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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Elon Musk 'iğrenç' olarak tanımlamıştı: Ameca CES 2022'de görücüye çıktı
10 Ocak 2022, 02:58
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