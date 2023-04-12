https://sputniknews.com.tr/20230412/dublor-kullanarak-gayrimenkul-dolandiriciligi-yapmaya-calisan-2-kisi-tutuklandi-1069587188.html
Dublör kullanarak gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Dublör kullanarak gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
Antalya'da dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:03+0300
2023-04-12T18:03+0300
2023-04-12T18:03+0300
dünya
antalya
dolandırıcılık
gözaltı
tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.A'nın yaklaşık 50 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin devredilmesi için dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartılıp tapu müdürlüklerine başvurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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antalya, dolandırıcılık, gözaltı, tutuklama
antalya, dolandırıcılık, gözaltı, tutuklama
Dublör kullanarak gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
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Antalya'da dublör kullanarak yaklaşık 50 milyon lira değerinde gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.A'nın yaklaşık 50 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin devredilmesi için dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartılıp tapu müdürlüklerine başvurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.