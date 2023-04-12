https://sputniknews.com.tr/20230412/diyarbakirda-89-kisinin-yasamini-yitirdigi-galeria-sitesinin-muteahhidi-sedat-eser-tutuklandi-1069588079.html
Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı
Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı
Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser mahkemece tutuklandı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:16+0300
2023-04-12T18:16+0300
2023-04-12T18:29+0300
müteahhit
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
tutuklanma
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremin ardından yıkıldı. 89 kişinin yaşamını yitirip 22 kişinin de yaralandığı siteden geriye kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Galeria Sitesi’nin müteahhitti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Eser Ankara’da dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Eser cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
müteahhit, deprem, tutuklanma
müteahhit, deprem, tutuklanma
Diyarbakır'da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı
18:16 12.04.2023 (güncellendi: 18:29 12.04.2023) Abone ol
Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremin ardından yıkıldı.
89 kişinin yaşamını yitirip 22 kişinin de yaralandığı siteden geriye kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Galeria Sitesi’nin müteahhitti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Eser Ankara’da dün gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Eser cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.