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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen'le yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T21:05+0300
2023-04-12T21:05+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
eli cohen
israil
telefon görüşmesi
mescid-i aksa
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti.İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
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mevlüt çavuşoğlu, eli cohen, israil, telefon görüşmesi, mescid-i aksa
mevlüt çavuşoğlu, eli cohen, israil, telefon görüşmesi, mescid-i aksa

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

21:05 12.04.2023
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen'le yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu belirtti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti.
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
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