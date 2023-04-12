https://sputniknews.com.tr/20230412/disisleri-bakani-cavusoglu-israilli-mevkidasi-cohen-ile-telefonda-gorustu-1069594591.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen'le yaptığı telefon görüşmesinde İsrail hükümetinin ramazan sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T21:05+0300

2023-04-12T21:05+0300

2023-04-12T21:05+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

eli cohen

israil

telefon görüşmesi

mescid-i aksa

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.Çavuşoğlu, İsrail hükümetinin ramazan ayı sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azaltılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.Çavuşoğlu, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı sağlayacağını belirtti.İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gün üst üste müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

türkiye

israil

mescid-i aksa

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mevlüt çavuşoğlu, eli cohen, israil, telefon görüşmesi, mescid-i aksa