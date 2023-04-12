Diorama sanatıyla film sahneleri

8 yılda 3 binin üzerinde maket yaptıklarını dile getiren Can, bu sanatı oğluyla icra ederek ortak paylaşımda bulunduklarını, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti. Murat Can, çalışmaya başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin, "Oyuncakla mı oynuyorsun?", "Ne gerek var" gibi tepkiler verdiğini ancak şu anda aynı kişilerin kendilerinden maket yapmalarını istediğini aktardı.