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Diorama sanatıyla film sahneleri
Diorama sanatıyla film sahneleri
Ankara'da bir anın üç boyutlu modellenmesi olarak tanımlanan 'diorama' sanatını icra eden baba oğul evlerini maketlerle donattı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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sanat, film, fotoğraf, god of war, фото
sanat, film, fotoğraf, god of war, фото

Diorama sanatıyla film sahneleri

12:28 12.04.2023
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Ankara'da bir anın üç boyutlu modellenmesi olarak tanımlanan 'diorama' sanatını icra eden baba oğul evlerini maketlerle donattı.
© AADiorama adı verilen gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi çalışmaları yapan 43 yaşındaki Murat Can, yaptıkları maketleri anlattı. Murat Can, oğlu 16 yaşındaki Ediz Can'ın ders çalışmasını teşvik etmek amacıyla 8 yıl önce bir maket hediye ettiğini, oğlunun maketlere ilgi duyması üzerine birlikte diorama sanatını araştırmaya başladıklarını söyledi.
Diorama sanatıyla film sahneleri - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Diorama adı verilen gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikayenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu modellenmesi çalışmaları yapan 43 yaşındaki Murat Can, yaptıkları maketleri anlattı. Murat Can, oğlu 16 yaşındaki Ediz Can'ın ders çalışmasını teşvik etmek amacıyla 8 yıl önce bir maket hediye ettiğini, oğlunun maketlere ilgi duyması üzerine birlikte diorama sanatını araştırmaya başladıklarını söyledi.
Bu sanat hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Can, evlerinin bir odasını atölye haline getirdiklerini ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti.
Diorama sanatıyla film sahneleri - Sputnik Türkiye
2/5
Bu sanat hakkında bilgi edindiklerini dile getiren Can, evlerinin bir odasını atölye haline getirdiklerini ve birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti.
8 yılda 3 binin üzerinde maket yaptıklarını dile getiren Can, bu sanatı oğluyla icra ederek ortak paylaşımda bulunduklarını, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti. Murat Can, çalışmaya başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin, "Oyuncakla mı oynuyorsun?", "Ne gerek var" gibi tepkiler verdiğini ancak şu anda aynı kişilerin kendilerinden maket yapmalarını istediğini aktardı.
Diorama sanatıyla film sahneleri - Sputnik Türkiye
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8 yılda 3 binin üzerinde maket yaptıklarını dile getiren Can, bu sanatı oğluyla icra ederek ortak paylaşımda bulunduklarını, bunun kendisini mutlu ettiğini belirtti. Murat Can, çalışmaya başladıklarında çevrelerindeki bazı kişilerin, "Oyuncakla mı oynuyorsun?", "Ne gerek var" gibi tepkiler verdiğini ancak şu anda aynı kişilerin kendilerinden maket yapmalarını istediğini aktardı.
Babasıyla evlerindeki atölyede çalışan Ediz Can da genellikle film sahneleri üzerine yoğunlaştığını, maket yapımından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Diorama sanatıyla film sahneleri - Sputnik Türkiye
4/5
Babasıyla evlerindeki atölyede çalışan Ediz Can da genellikle film sahneleri üzerine yoğunlaştığını, maket yapımından mutluluk duyduğunu ifade etti.
© AAOdasının her köşesinde, bilim kurgu, aksiyon ve korku filmleri ile video oyunlarından bazı sahnelerin maketi bulunan Ediz Can, sosyal medyada 'Diorama Sanat' hesabından maketlerin yapım süreçlerine ilişkin paylaşımlar yaptıklarını da dile getirdi.
Diorama sanatıyla film sahneleri - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Odasının her köşesinde, bilim kurgu, aksiyon ve korku filmleri ile video oyunlarından bazı sahnelerin maketi bulunan Ediz Can, sosyal medyada 'Diorama Sanat' hesabından maketlerin yapım süreçlerine ilişkin paylaşımlar yaptıklarını da dile getirdi.
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