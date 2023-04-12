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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/deprem-bolgesine-giden-doktora-neden-sorusturma-acildi-1069598636.html
Deprem bölgesine giden doktora neden soruşturma açıldı?
Deprem bölgesine giden doktora neden soruşturma açıldı?
Heybeliada’da Aile Hekimi olarak görev yaparken Adıyaman’a gönüllü gittiği için hakkında soruşturma açılan Dr. Sosın Fisli, "Deprem bölgesine gitmiş olmanın... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:45+0300
2023-04-12T22:45+0300
akşam postasi
deprem
istanbul tabip odası
soruşturma
radyo
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Heybeliada’da Aile Hekimi olarak görev yaparken Adıyaman’a gönüllü gittiği için hakkında soruşturma açılan Dr. Sosın Fisli, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.Yaşadıklarını anlatan Fisli, "Beni görevden almadılar, cezasının ne olduğunu da bilmiyorum. Deprem bölgesine gitmiş olmanın cezası görülmemiş bir olay. Ben tepki olarak istifa dilekçemi verdim çünkü bu yaşadığım olay artık olmaz dediğim noktalardan biriydi. Böyle bir kurumda böyle bir baskı ve bakış açısıyla çalışamayacağımı anladım. Adalılara hakkımda soruşturma başlatıldığını ve durumu izah ettim ve istifa ediyorum dedim. Adalılarla çok sıcak ilişkilerimiz vardı ve onlarda destek amaçlı imza kampanyası başlattılar. Onların o taleplerine hayır diyemedim ve istifa dilekçemi geri çektim" dedi.Fisli, "Konuyla ilgili İstanbul Tabip Odası da süreci takip etti. Sonuç olarak biz deprem bölgesine yardım için gitmiştik ama iki hafta boyunca İl Sağlık Müdürlüğü’nden hiçbir şekilde randevu verilmedi. Bu durum karşısında biz de son çare olarak basın açıklaması yapma kararı aldık. Ne tesadüftür ki basın açıklamasını yaptığımız günün ertesi günü bize randevu verildi" ifadelerini kullandı.
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deprem, istanbul tabip odası, soruşturma, radyo
deprem, istanbul tabip odası, soruşturma, radyo

Deprem bölgesine giden doktora neden soruşturma açıldı?

22:45 12.04.2023
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Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Heybeliada’da Aile Hekimi olarak görev yaparken Adıyaman’a gönüllü gittiği için hakkında soruşturma açılan Dr. Sosın Fisli, "Deprem bölgesine gitmiş olmanın cezası görülmemiş bir olay" dedi.
Heybeliada’da Aile Hekimi olarak görev yaparken Adıyaman’a gönüllü gittiği için hakkında soruşturma açılan Dr. Sosın Fisli, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
Yaşadıklarını anlatan Fisli, "Beni görevden almadılar, cezasının ne olduğunu da bilmiyorum. Deprem bölgesine gitmiş olmanın cezası görülmemiş bir olay. Ben tepki olarak istifa dilekçemi verdim çünkü bu yaşadığım olay artık olmaz dediğim noktalardan biriydi. Böyle bir kurumda böyle bir baskı ve bakış açısıyla çalışamayacağımı anladım. Adalılara hakkımda soruşturma başlatıldığını ve durumu izah ettim ve istifa ediyorum dedim. Adalılarla çok sıcak ilişkilerimiz vardı ve onlarda destek amaçlı imza kampanyası başlattılar. Onların o taleplerine hayır diyemedim ve istifa dilekçemi geri çektim" dedi.
Fisli, "Konuyla ilgili İstanbul Tabip Odası da süreci takip etti. Sonuç olarak biz deprem bölgesine yardım için gitmiştik ama iki hafta boyunca İl Sağlık Müdürlüğü’nden hiçbir şekilde randevu verilmedi. Bu durum karşısında biz de son çare olarak basın açıklaması yapma kararı aldık. Ne tesadüftür ki basın açıklamasını yaptığımız günün ertesi günü bize randevu verildi" ifadelerini kullandı.
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