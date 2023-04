Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür

"FETÖ elebaşı, militanlarına ülkenin bütün kurumlarının can damarlarında mevcudiyetlerini hissettirmeden çok ilerilere gitmeleri talimatını vermişti. Tüm kurumlarda güç ve kuvveti kendi cephelerine çekmek, FETÖ'nün her zaman en temel amacı olmuştu. Bu örgüt 'amaca götüren her yol mübahtır' anlayışıyla, kendi çıkarları için yıllarca bu ülkeye ve bu millete türlü türlü tezgahlar kurdu, kumpaslar düzenledi, ihanetler içine girdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün sinsi emellerinin gerçekleşmesine geçit vermedi. FETÖ'nün gerçek niyetini ifşa eden ve karanlık işler çevirdikleri düzene çomak sokan lider de yine Sayın Cumhurbaşkanı'mız oldu. Onun içindir ki FETÖ'nün önce yargı, emniyet ve istihbarattaki sızmaları kendisine ve onun liderliğini yaptığı kadrolara karşı topyekun bir huruç hareketine girişti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız FETÖ'cülerin devletten tamamen temizlenmesi için başlattığı süreci o zamanki tüm engelleme girişimlerine rağmen kararlılıkla devam ettirdi. Kapsamlı FETÖ temizliğinde, sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan örgüt militanlarına geldiğinde, gözü dönmüş teröristler, hepimizin şahit olduğu üzere, son çare olarak darbe girişimine başvurdu. Gelgelelim FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kurtuluş için sarıldığı bu ip de hamdolsun kendi ayaklarına, kendi boğazına dolandı."