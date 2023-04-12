https://sputniknews.com.tr/20230412/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-feto-bugun-kuresel-bir-teror-orgutudur-1069591472.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumunda, "FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür. Geniş bir alana yayılan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T19:25+0300

2023-04-12T19:25+0300

2023-04-12T19:27+0300

türkiye

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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

fahrettin altun

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığında düzenlenen "FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün, Türkiye'nin ve dünyanın gördüğü en kanlı ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olduğunu söyledi.Türk milletinin ve devletin başlıca düşmanı olan örgütün, milletin din, eğitim, sivil toplum, yardımlaşma gibi değerlerini ve duygularını istismar ederek palazlanmış, kirli emellerini hayata geçirmek için devletin kurumlarına sinsice çöreklenmiş karanlık bir çete olduğunu vurgulayan Altun, "FETÖ aynı zamanda radikal bir terör örgütüdür" ifadesini kullandı.Altun, FETÖ'nün mankurtlaştırdığı ve radikalleştirdiği militanlarını devletlerin stratejik kurumlarına sızmak, ülkenin milli ve manevi hassasiyetlerini sömürmek için kullandığına işaret etti.'Paralel yapılanmalar oluşturan FETÖ'nün, dış müdahalelerin, kumpasların, komploların, şiddetin ve terörün kaynağı haline geldiğini' belirten Altun, şöyle devam etti:Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin dirayetli, kararlı dik duruşuyla FETÖ'nün darbe görünümlü işgal girişimine geçit verilmediğini ifade etti.'Yıkıcı sonuçlara yol açtığı görülmüştür'FETÖ'nün gözü dönmüş mankurtlarının darbe girişimi sırasında ihanet ve cinayette sınır tanımadıklarını, tanımayacaklarını bir kez daha gösterdiğine dikkati çeken Altun, darbe girişimine direnen güvenlik güçlerine ve Türk milletine bombalar, kurşunlar yağdırıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine suikast girişiminde bulunulduğunu, TBMM'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalandığını hatırlattı. Fahrettin Altun, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.FETÖ'yle mücadelenin devam ettiğini aktaran Altun, katliamda, canilikte, kumpasta sınır tanımayan kanlı örgütün, aynı zamanda sınır aşan bir yapılanmaya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:Altun, 'PKK/PYD, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin oluşturdukları terörizmin de bugün dünyanın farklı noktalarında kendini gösterdiğini, FETÖ'nün bu örgütler kadar sapkın bir kült ve kanlı örgüt olduğunu' söyledi.'Üç maymunu oynuyorlar'Bir terör örgütüyle mücadele adına başka bir terör örgütünü desteklemenin, himaye etmenin küresel terörizm ateşini körüklemekten başka bir işe yaramayacağının altını çizen Altun, şu ifadeleri kullandı:Fahrettin Altun, geçmişi 1960'lara kadar uzanan FETÖ'nün, sözde eğitim, ekonomi, medya ve sivil toplum alanlarındaki faaliyetlerini paravan olarak kullanarak arkada ihanet, cinayet, kumpas çarkları işleten bir 'terör örgütü' olduğunu belirtti."Bugün FETÖ'nün uluslararası faaliyetleri, devletimizin verdiği mücadele sayesinde çok ciddi şekilde geriletilmiştir." diyen Altun, FETÖ'nün özellikle Balkanlar'da, Avrupa ve Afrika'da faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı. Fahrettin Altun, bu ülkelerde kendisini sözde sivil ve masum bir yapılanma olarak sunan FETÖ'nün, karanlık hesapları için örgüte ekonomik kazanç ve getiri sağlama çabası içinde olduğunu aktardı.Örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerde özellikle bazı siyasi partilerle yakın bağlar geliştirdiğini ve siyasi elitlerle yakın temas halinde olmaya çalıştığının altını çizen Altun, böylece FETÖ'nün kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlarının üstünü de örtmeyi amaçladığını kaydetti.Altun, Türkiye'nin uyarıları ve çağrıları üzerine FETÖ'ye karşı harekete geçen ülkelerin kendi geleceklerini, kendi toplumlarını, kendi devletlerini büyük bir tehditten bertaraf ettiğini dile getirdi.FETÖ elebaşının, militanlarıyla birlikte yuvalandığı Amerika'nın da uluslararası hukukun ve ikili anlaşmaların gereğini yerine getirmesinin zamanı geldiğini ve geçtiğini belirten Altun, FETÖ'nün Türk dış politikasına zarar verdiğini, uluslararası güvenlik ve bölgesel istikrarı da sabote etmeye çalıştığını vurguladı."Bu millete kumpas kurulmayacağını ilan etmek durumundayız"Altun, 'uluslararası kamuoyunun ve devletlerin FETÖ tehdidine karşı gerekli adımları atması, bu terör örgütüyle mücadelede Türkiye ile daha fazla işbirliği yapması' gerektiğinin altını çizdi.Türkiye yalnızca yurt içinde değil hukuki ve diplomatik olarak uluslararası alanda da FETÖ ile mücadeleye kesintisiz ve kararlı şekilde devam ettiğini aktaran Altun, 'Adalet Bakanlığının 109 ülkeden 1022 örgüt üyesinin iadesini istediğini, Türkiye Maarif Vakfının da 19 ülkede 220 okulu terör örgütünden devraldığını' söyledi.Altun, 40'tan fazla ülkede FETÖ'nün sözde okullarının faaliyetlerinin durdurulduğunu, MİT'in de örgütle iltisaklı 100'den fazla kişinin Türkiye'ye getirilmesini sağladığını anlattı.İletişim Başkanlığı olarak stratejik iletişimin tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanarak dünyadaki FETÖ yapılanmasına karşı kamu diplomasisi çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altun, 15 Temmuz'un hiçbir zaman unutulmaması gereken bir hadise olduğunu dile getirdi."Bu millete böyle bir kumpas kurulmayacağını ilan etmek durumundayız." diyen Altun, başta ABD, Avrupa Birliği ve Interpol olmak üzere başka pek çok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından FETÖ'nün 'terör örgütü' olarak tanımlandığını hatırlattı.Altun, bazı ülkelerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve takipçilerini Türkiye karşısında kullanışlı bir aparat olarak gördüğünü söyledi.'Hesap vermeye gelecekler'Türkiye güçlendikçe, bölgesel ve küresel bir güç olmaya başladıkça FETÖ’nün uluslararası alandaki etkinliğinin de kırılmaya başladığını belirten Altun, örgütün ciddi bir kıskaç altında bulunduğunu dile getirdi.Fahrettin Altun, geçmişte yabancı devletler için bir istihbarat hırsızlığı kaynağı olan, beşinci kolu gibi çalışan örgütün, günden güne bu devletler için değerini ve kullanışlılığını yitirdiğini bildirdi.FETÖ'nün, bugün üçüncü sınıf medya ortamlarında dezenformasyon üretip, ucuz asparagas haberler yayıp yabancı devletlerin dikkatini çekmeye ve kendini pazarlamaya çalıştığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:Fahrettin Altun, FETÖ mensuplarının peşlerini bırakmayacaklarını, son FETÖ mensubu de adalet önünde hesap verene kadar mücadeleden vazgeçilmeyeceğini söyledi.

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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, fahrettin altun, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)