https://sputniknews.com.tr/20230412/cumhurbaskani-erdogan-depremzedelerle-iftar-programinda-konusuyor--1069594071.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T20:38+0300

2023-04-12T20:38+0300

2023-04-12T21:37+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

deprem

iftar

beştepe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.🔸'Depremde devlet yoktu' diyenleri mahşere havale ediyorum. Devlet ilk andan beri bölgedeydi.🔸AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı.🔸Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.🔸Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.🔸Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.🔸Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz.

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recep tayyip erdoğan, deprem, iftar, beştepe