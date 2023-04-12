Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230412/cumhurbaskani-erdogan-depremzedelerle-iftar-programinda-konusuyor--1069594071.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T20:38+0300
2023-04-12T21:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
deprem
iftar
beştepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069123657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0a074b774a6ca6e4a61200e9b4286df3.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.🔸'Depremde devlet yoktu' diyenleri mahşere havale ediyorum. Devlet ilk andan beri bölgedeydi.🔸AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı.🔸Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.🔸Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.🔸Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.🔸Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/03/1069123657_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4fcd474608521e6bc875a41446171e96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, deprem, iftar, beştepe
recep tayyip erdoğan, deprem, iftar, beştepe

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı

20:38 12.04.2023 (güncellendi: 21:37 12.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.

🔸'Depremde devlet yoktu' diyenleri mahşere havale ediyorum. Devlet ilk andan beri bölgedeydi.

🔸AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı.

🔸Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.

🔸Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.

🔸Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.

🔸Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала