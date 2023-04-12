Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı
20:38 12.04.2023 (güncellendi: 21:37 12.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yardım faaliyetlerinde görev alan belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedeler ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.
🔸'Depremde devlet yoktu' diyenleri mahşere havale ediyorum. Devlet ilk andan beri bölgedeydi.
🔸AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı.
🔸Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.
🔸Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.
🔸Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.
🔸Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.
🔸'Depremde devlet yoktu' diyenleri mahşere havale ediyorum. Devlet ilk andan beri bölgedeydi.
🔸AFAD, depremin ilk anından itibaren her şeyiyle bölgede yerini aldı.
🔸Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacaktır ne de milletimiz affedecektir.
🔸Bu süreçte kimin milletin derdiyle dertlendiği, kimin de sadece acının siyasetini yaptığı, istismar peşinde koştuğu bir kez daha ortaya çıktı.
🔸Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.
🔸Ramazan Bayramı'nda Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz.