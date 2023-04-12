https://sputniknews.com.tr/20230412/cocuklarini-futbolcu-yapacaklari-vaadiyle-aileleri-dolandiran-2-cete-cokertildi-1069547647.html
Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle aileleri dolandıran 2 çete çökertildi
Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle aileleri dolandıran 2 çete çökertildi
İspanya’da çoğunlukla Brezilyalı aileleri oğullarını seçkin futbol kulüplerinde futbolcu yapacakları vaadiyle dolandıran 2 çete polis tarafından çökertildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T00:53+0300
2023-04-12T00:53+0300
2023-04-12T00:56+0300
dünya
ispanya
futbol
brezilya
polis
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İspanya'da yaşanan olayda, aileleri çocuklarını seçkin futbol kulüplerinde futbolcu yapacakları vaadiyle dolandıran 2 çete çökertildi.polis, çetelerin ailelerden ilk olarak 5 bin euro ardından aylık bin 700 euro para talep ettiklerini açıklayarak, çetelerin ailelere söz konusu paralar ile çocuklarının eğitim ücretleri, barınma ve Granada şehrinde oturma izinleri için evrak işleri dahil olmak üzere masrafları karşılamak için gerektiği söylediğini belirtti.Futbolcu olacağı vaadiyle kandırılan bir kişinin polise şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çete üyelerinden 11’i tutuklandı.Kandırılanlarının çoğunun 16-23 yaşları arasındaki Brezilyalı uyruklu kişiler olduğu ifade edildi.
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ispanya, futbol, brezilya, polis
ispanya, futbol, brezilya, polis
Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle aileleri dolandıran 2 çete çökertildi
00:53 12.04.2023 (güncellendi: 00:56 12.04.2023) Abone ol
İspanya’da çoğunlukla Brezilyalı aileleri oğullarını seçkin futbol kulüplerinde futbolcu yapacakları vaadiyle dolandıran 2 çete polis tarafından çökertildi.
İspanya'da yaşanan olayda, aileleri çocuklarını seçkin futbol kulüplerinde futbolcu yapacakları vaadiyle dolandıran 2 çete çökertildi.
polis, çetelerin ailelerden ilk olarak 5 bin euro ardından aylık bin 700 euro para talep ettiklerini açıklayarak, çetelerin ailelere söz konusu paralar ile çocuklarının eğitim ücretleri, barınma ve Granada şehrinde oturma izinleri için evrak işleri dahil olmak üzere masrafları karşılamak için gerektiği söylediğini belirtti.
Futbolcu olacağı vaadiyle kandırılan bir kişinin polise şikayette bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çete üyelerinden 11’i tutuklandı.
Kandırılanlarının çoğunun 16-23 yaşları arasındaki Brezilyalı uyruklu kişiler olduğu ifade edildi.