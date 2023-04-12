https://sputniknews.com.tr/20230412/cinli-internet-fenomeni-uykusunda-kablosuz-kulaklik-yuttu-1069562666.html

Çinli internet fenomeni uykusunda kablosuz kulaklık yuttu

Çinli internet fenomeni uykusunda kablosuz kulaklık yuttu

Çin'de kablosuz kulaklıklarından birini kaybeden bir internet fenomeninin, karnından müzik sesi gelmesi üzerine kulaklığı yuttuğu ortaya çıktı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T11:52+0300

2023-04-12T11:52+0300

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dünya

kulaklık

kablosuz bağlantı

hastane

müdahale

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Çin'de Xiaoyong ismini kullanan bir internet fenomeni, gece uyurken taktığı kablosuz kulaklıklardan birini yuttuğunu açıkladı. Houlang video'ya konuşan Xiaoyong, gece kulaklıkla yattıktan sonra, aynı gece tuvalete gitmek için uykusundan uyandığında kulaklıklardan birinin kaybolduğunu fark ettiğini söyledi. Kayıp kulaklığı bulmak için müzik çaldığını söyleyen Xiaoyong, karnının içinden müzik sesleri gelmeye başladığını açıkladı. Hemen hastaneye giden internet fenomeninin, hastanede yapılan x-ray taramanın ardından kulaklığı yuttuğu kesinleşti. Xiaoyong ayrıca, hastanede beklerken başından geçenleri anlattığı bir video çekti ve Douyun (TikTok'un Çin'deki karşılığı) hesabında paylaşarak karnında çalan müziği takipçileriyle de paylaştı. Fenomen, bir sonraki adım olarak bağırsak ilaçları kullanarak kulaklığını geri almayı planladığını, başarısız olursa ise cihazın ameliyatla çıkarılacağını açıkladı.

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kulaklık, kablosuz bağlantı, hastane, müdahale