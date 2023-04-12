https://sputniknews.com.tr/20230412/cinli-internet-fenomeni-uykusunda-kablosuz-kulaklik-yuttu-1069562666.html
Çinli internet fenomeni uykusunda kablosuz kulaklık yuttu
Çinli internet fenomeni uykusunda kablosuz kulaklık yuttu
Çin'de kablosuz kulaklıklarından birini kaybeden bir internet fenomeninin, karnından müzik sesi gelmesi üzerine kulaklığı yuttuğu ortaya çıktı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:52+0300
2023-04-12T11:52+0300
2023-04-12T11:54+0300
dünya
kulaklık
kablosuz bağlantı
hastane
müdahale
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Çin'de Xiaoyong ismini kullanan bir internet fenomeni, gece uyurken taktığı kablosuz kulaklıklardan birini yuttuğunu açıkladı. Houlang video'ya konuşan Xiaoyong, gece kulaklıkla yattıktan sonra, aynı gece tuvalete gitmek için uykusundan uyandığında kulaklıklardan birinin kaybolduğunu fark ettiğini söyledi. Kayıp kulaklığı bulmak için müzik çaldığını söyleyen Xiaoyong, karnının içinden müzik sesleri gelmeye başladığını açıkladı. Hemen hastaneye giden internet fenomeninin, hastanede yapılan x-ray taramanın ardından kulaklığı yuttuğu kesinleşti. Xiaoyong ayrıca, hastanede beklerken başından geçenleri anlattığı bir video çekti ve Douyun (TikTok'un Çin'deki karşılığı) hesabında paylaşarak karnında çalan müziği takipçileriyle de paylaştı. Fenomen, bir sonraki adım olarak bağırsak ilaçları kullanarak kulaklığını geri almayı planladığını, başarısız olursa ise cihazın ameliyatla çıkarılacağını açıkladı.
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kulaklık, kablosuz bağlantı, hastane, müdahale
kulaklık, kablosuz bağlantı, hastane, müdahale
Çinli internet fenomeni uykusunda kablosuz kulaklık yuttu
11:52 12.04.2023 (güncellendi: 11:54 12.04.2023) Abone ol
Çin'de kablosuz kulaklıklarından birini kaybeden bir internet fenomeninin, karnından müzik sesi gelmesi üzerine kulaklığı yuttuğu ortaya çıktı.
Çin'de Xiaoyong ismini kullanan bir internet fenomeni, gece uyurken taktığı kablosuz kulaklıklardan birini yuttuğunu açıkladı.
Houlang video'ya konuşan Xiaoyong, gece kulaklıkla yattıktan sonra, aynı gece tuvalete gitmek için uykusundan uyandığında kulaklıklardan birinin kaybolduğunu fark ettiğini söyledi.
Kayıp kulaklığı bulmak için müzik çaldığını söyleyen Xiaoyong, karnının içinden müzik sesleri gelmeye başladığını açıkladı.
Hemen hastaneye giden internet fenomeninin, hastanede yapılan x-ray taramanın ardından kulaklığı yuttuğu kesinleşti.
Xiaoyong ayrıca, hastanede beklerken başından geçenleri anlattığı bir video çekti ve Douyun (TikTok'un Çin'deki karşılığı) hesabında paylaşarak karnında çalan müziği takipçileriyle de paylaştı.
Fenomen, bir sonraki adım olarak bağırsak ilaçları kullanarak kulaklığını geri almayı planladığını, başarısız olursa ise cihazın ameliyatla çıkarılacağını açıkladı.