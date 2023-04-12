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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/buyuk-turkiye-partisi-erdogan-lehine-secimlerden-cekildi-1069573129.html
Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine seçimlerden çekildi
Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine seçimlerden çekildi
Büyük Türkiye Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek amacıyla 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T14:23+0300
2023-04-12T14:28+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
destek
büyük türkiye partisi
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Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ya verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz" diye konuştu.'Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz'"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin 'beka sorunu' haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230410/sabah-basyazari-barlas-erdogan-tamamen-secim-kazanma-odakli-bir-liste-hazirlamis-1069448240.html
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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, destek, büyük türkiye partisi
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, destek, büyük türkiye partisi

Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine seçimlerden çekildi

14:23 12.04.2023 (güncellendi: 14:28 12.04.2023)
© MURAT DELİCE-AW866172Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© MURAT DELİCE-AW866172
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Büyük Türkiye Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek amacıyla 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldı.
Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.
Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ya verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.
Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz" diye konuştu.

'Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz'

"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.
Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin 'beka sorunu' haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan tamamen seçim kazanma odaklı bir liste hazırlamış
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