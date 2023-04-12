https://sputniknews.com.tr/20230412/buyuk-turkiye-partisi-erdogan-lehine-secimlerden-cekildi-1069573129.html

Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine seçimlerden çekildi

Büyük Türkiye Partisi, Erdoğan lehine seçimlerden çekildi

Büyük Türkiye Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek amacıyla 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T14:23+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

recep tayyip erdoğan

cumhur ittifakı

destek

büyük türkiye partisi

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Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sundukları aday listesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı desteklemek için geri çektiklerini bildirdi.Durmaz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığında yaptığı açıklamada, daha önce YSK'ya verdikleri milletvekili aday listesini geri çektiklerini söyledi.Parti olarak, 2023 seçimlerini Türkiye için son derece önemli gördüklerini belirten Durmaz, "Büyük Türkiye Partisi olarak, 28. Dönem Milletvekili adaylarımızı, Cumhur İttifakı'nı desteklemek üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek üzere geri çekiyoruz" diye konuştu.'Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz'"Var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğiz, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz" ifadesini kullanan Durmaz, bunun, parti olarak verdikleri bir karar olduğunu dile getirdi.Seçim kampanyası boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine çalışma yürüteceklerini, seçimlerin 'beka sorunu' haline geldiğini vurgulayan Durmaz, "2023 seçimlerinin önemli olduğunu biliyoruz. Açıklanan listelerde, gelişen olaylarda tabii ki bizi rahatsız edenler var. Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230410/sabah-basyazari-barlas-erdogan-tamamen-secim-kazanma-odakli-bir-liste-hazirlamis-1069448240.html

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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, destek, büyük türkiye partisi