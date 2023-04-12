Bakan Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Nji ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230412/bakan-soylu-kamerun-bolgesel-yonetim-bakani-nji-ile-gorustu-1069548260.html
Bakan Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Nji ile görüştü
Bakan Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Nji ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile görüştü. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T01:31+0300
2023-04-12T01:31+0300
türkiye
türkiye
süleyman soylu
paul atanga nji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069548103_0:232:2817:1816_1920x0_80_0_0_f2f8dec2e2f62944a0423d587b81215b.jpg
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nji, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.Konuk bakanı makamında ağırlayan Soylu, Nji ile beraberindeki heyetin, asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'ye gelerek desteklerini göstermelerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.Soylu, 6 Şubat'taki depremlerin 110 bin kilometrekarelik bir alanı ve 14 milyon insanı etkilendiğini, 26 bin bina enkazında arama kurtarma çalışması yapıldığını anlattı.Halihazırda yıkılmış ve acil yıkılacak 60 bin binanın enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını aktaran Soylu, "Kaldırılacak enkaz ve acil yıkılacak binalarda 38 bine yani yüzde 65'e ulaştık. Bayramdan sonra da orada ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız" dedi.Bölgede 700 binin üzerinde çadır kurulduğunu belirten Soylu, şehirlerin bir kısmının başka illerdeki turizm bölgelerine, öğrenci yurtları ile kalınabilecek alanlara tahliye edildiğini, 62 bin konteynerin kurulduğunu ve bu rakamı 200 bine çıkaracaklarını ifade etti.Sadece çadırlarda 2 milyon 650 bin depremzedenin yaşadığına değinen Soylu, "20 bini aşkın taşınabilir tuvalet, 10 bin duş kuruldu. Ramazanda 2 milyon iftar yemeği veriliyor. Yapacağımız kalıcı konutların bazılarının temeli atıldı. Bir yıl içerisinde önemli bir kısmını teslim edeceğiz. Okulların bir bölümü açıldı. Toplam 650 binin üzerinde bağımsız bölüm yıkıldı. Ağır hasarlı olanlar da yıkılacak" bilgisini verdi.Bakan Soylu, sağlık sisteminin çalıştığını ve bazı yerlerde sahra hastaneleriyle sisteme takviyede bulunulduğunu bildirdi.Depremlerin ardından yurt içinde büyük bir yardım seferberliğinin oluştuğunu, yurt dışından da birçok yardım geldiğini hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:'Kamerun halkı da Türkiye'de yaşanan depremden çok etkilendi'Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji de Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın selamlarını getirdiğini belirterek, depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.Biya'nın, deprem felaketini öğrenir öğrenmez bir mesaj yayımladığını anımsatan Nji, "Kamerun halkı da Türkiye'de yaşanan depremden çok etkilendi. Kamerunlu bir futbolcumuz da depremde vefat etti" dedi.Uluslararası yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini, kendi ülkelerinde de 450 bin mülteciye destek sağladıklarını söyleyen Nji, ülke olarak ramazan ayında depremzedelere yardımlarını sunmayı, Türkiye'nin yanında olmayı istediklerini vurguladı.Konuk Bakan, Türkiye ve Kamerun'un her zaman güçlü bağlara sahip olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230409/bakan-soylu-1-yil-icerisinde-hep-birlikte-cadirdan-konteynere-konteynerden-eve-gececegiz-1069440552.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069548103_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_281337170e26304848071f7bc02076ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, süleyman soylu, paul atanga nji
türkiye, süleyman soylu, paul atanga nji

Bakan Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Nji ile görüştü

01:31 12.04.2023
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile görüştü.
Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nji, İçişleri Bakanlığı'ndaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.
Konuk bakanı makamında ağırlayan Soylu, Nji ile beraberindeki heyetin, asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'ye gelerek desteklerini göstermelerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.
Soylu, 6 Şubat'taki depremlerin 110 bin kilometrekarelik bir alanı ve 14 milyon insanı etkilendiğini, 26 bin bina enkazında arama kurtarma çalışması yapıldığını anlattı.
Halihazırda yıkılmış ve acil yıkılacak 60 bin binanın enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını aktaran Soylu, "Kaldırılacak enkaz ve acil yıkılacak binalarda 38 bine yani yüzde 65'e ulaştık. Bayramdan sonra da orada ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız" dedi.
Bölgede 700 binin üzerinde çadır kurulduğunu belirten Soylu, şehirlerin bir kısmının başka illerdeki turizm bölgelerine, öğrenci yurtları ile kalınabilecek alanlara tahliye edildiğini, 62 bin konteynerin kurulduğunu ve bu rakamı 200 bine çıkaracaklarını ifade etti.
Sadece çadırlarda 2 milyon 650 bin depremzedenin yaşadığına değinen Soylu, "20 bini aşkın taşınabilir tuvalet, 10 bin duş kuruldu. Ramazanda 2 milyon iftar yemeği veriliyor. Yapacağımız kalıcı konutların bazılarının temeli atıldı. Bir yıl içerisinde önemli bir kısmını teslim edeceğiz. Okulların bir bölümü açıldı. Toplam 650 binin üzerinde bağımsız bölüm yıkıldı. Ağır hasarlı olanlar da yıkılacak" bilgisini verdi.
Bakan Soylu, sağlık sisteminin çalıştığını ve bazı yerlerde sahra hastaneleriyle sisteme takviyede bulunulduğunu bildirdi.
Depremlerin ardından yurt içinde büyük bir yardım seferberliğinin oluştuğunu, yurt dışından da birçok yardım geldiğini hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu süreç içerisinde Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı olarak sizlerin Türkiye'ye gelmesi, burada büyük bir dostluğu ortaya koyması, hem hükümetiniz ve ülkeniz adına bunu gerçekleştirmesi, bizim için çok kıymetlidir. Öncelikle kadirşinaslığınıza, dostluğunuza ülkem, milletim ve depremzedeler adına minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Bugün en kıymetli süreç, deprem nedeniyle Türkiye'ye karşı ortaya koyduğunuz samimi ve sıcak davranış ile yardım."

'Kamerun halkı da Türkiye'de yaşanan depremden çok etkilendi'

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji de Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın selamlarını getirdiğini belirterek, depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.
Biya'nın, deprem felaketini öğrenir öğrenmez bir mesaj yayımladığını anımsatan Nji, "Kamerun halkı da Türkiye'de yaşanan depremden çok etkilendi. Kamerunlu bir futbolcumuz da depremde vefat etti" dedi.
Uluslararası yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini, kendi ülkelerinde de 450 bin mülteciye destek sağladıklarını söyleyen Nji, ülke olarak ramazan ayında depremzedelere yardımlarını sunmayı, Türkiye'nin yanında olmayı istediklerini vurguladı.
Konuk Bakan, Türkiye ve Kamerun'un her zaman güçlü bağlara sahip olduğunu kaydetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
POLİTİKA
Bakan Soylu: 1 yıl içerisinde hep birlikte çadırdan konteynere, konteynerden eve geçeceğiz
9 Nisan, 22:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала