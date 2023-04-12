https://sputniknews.com.tr/20230412/bakan-kurum-15-bin-konutun-donusumunu-vatandasimiz-magdur-olmasin-diye-girdik-yapiyoruz-1069593892.html

Bakan Kurum: 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz

Bakan Kurum: 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'deki konut projelerine ilişkin "15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T20:33+0300

2023-04-12T20:33+0300

2023-04-12T20:33+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

ataşehir

toki

fikirtepe

kentsel dönüşüm

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ataşehir'de kentsel dönüşüm konulu toplantıda konuşma gerçekleştirdi.Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecinde vatandaşların hep dizinin dibinde olduğunu belirterek, afet yaşanan şehirlerdeki güvenli konutları bitirdiklerini, şimdi ise deprem bölgesi ayağa kalkana kadar 11 ilden ellerini çekmeyeceklerini söyledi.Birinci önceliklerinin 11 ili ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerindeki sakinlerin de yıllardır kentsel dönüşüm konusunda beklentileri olduğunu, imar planı probleminin önceki aylarda çözüldüğünü söyledi.'İstanbul Finans Merkezi 17'sinde açılacak'Yeni ortaya konulan imar planı çerçevesinde Fikirtepe'de 15 bin konutluk projeye Bakanlık olarak girdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili yaşanan tüm sıkıntıları çözeceklerini, imarda problem gözükmediğini, imar planı çözümüne ilişkin her türlü iradeyi bugünden itibaren ortaya koyacaklarını dile getirdi.Kentsel dönüşümü gerçekleştiren firmalarda bir problem çıkması durumunda Fikirtepe'de olduğu gibi bu mahallelerde de TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün projelere girebileceğini aktaran Kurum, vatandaşların gönlünün bu konuda rahat olmasını istedi.Yaklaşık bin 600 konutluk projenin de Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından bu mahallelerde gerçekleştirileceğini bildiren Kurum, "Ataşehir'in yanındayız, Ataşehir'in muhtarıyız. Ataşehir'in belediye başkanıyız, Ataşehir'in milletvekiliyiz, Ataşehir'in bakanıyız. Yapılması gerekenleri birebir takip edeceğiz. Hep birlikte işte burada milletvekillerimizle, teşkilatımızla yine il başkanlığımızla, muhtarlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri sakinlerinden, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı rekor oyla desteklemelerini istediToplantı öncesinde AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bilgi aldı.Kurum, bilgilendirmenin ardından Sultan Alparslan Camisi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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