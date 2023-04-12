Bakan Kurum: 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/bakan-kurum-15-bin-konutun-donusumunu-vatandasimiz-magdur-olmasin-diye-girdik-yapiyoruz-1069593892.html
Bakan Kurum: 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz
Bakan Kurum: 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'deki konut projelerine ilişkin "15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T20:33+0300
2023-04-12T20:33+0300
2023 türkiye seçimleri
murat kurum
ataşehir
toki
fikirtepe
kentsel dönüşüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068012608_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a4d17f57ed72ed1244d0699156b3dc32.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ataşehir'de kentsel dönüşüm konulu toplantıda konuşma gerçekleştirdi.Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecinde vatandaşların hep dizinin dibinde olduğunu belirterek, afet yaşanan şehirlerdeki güvenli konutları bitirdiklerini, şimdi ise deprem bölgesi ayağa kalkana kadar 11 ilden ellerini çekmeyeceklerini söyledi.Birinci önceliklerinin 11 ili ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerindeki sakinlerin de yıllardır kentsel dönüşüm konusunda beklentileri olduğunu, imar planı probleminin önceki aylarda çözüldüğünü söyledi.'İstanbul Finans Merkezi 17'sinde açılacak'Yeni ortaya konulan imar planı çerçevesinde Fikirtepe'de 15 bin konutluk projeye Bakanlık olarak girdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili yaşanan tüm sıkıntıları çözeceklerini, imarda problem gözükmediğini, imar planı çözümüne ilişkin her türlü iradeyi bugünden itibaren ortaya koyacaklarını dile getirdi.Kentsel dönüşümü gerçekleştiren firmalarda bir problem çıkması durumunda Fikirtepe'de olduğu gibi bu mahallelerde de TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün projelere girebileceğini aktaran Kurum, vatandaşların gönlünün bu konuda rahat olmasını istedi.Yaklaşık bin 600 konutluk projenin de Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından bu mahallelerde gerçekleştirileceğini bildiren Kurum, "Ataşehir'in yanındayız, Ataşehir'in muhtarıyız. Ataşehir'in belediye başkanıyız, Ataşehir'in milletvekiliyiz, Ataşehir'in bakanıyız. Yapılması gerekenleri birebir takip edeceğiz. Hep birlikte işte burada milletvekillerimizle, teşkilatımızla yine il başkanlığımızla, muhtarlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri sakinlerinden, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı rekor oyla desteklemelerini istediToplantı öncesinde AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bilgi aldı.Kurum, bilgilendirmenin ardından Sultan Alparslan Camisi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
ataşehir
fikirtepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1068012608_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_7ee86d7947d84f2219f8d8cef475eaa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat kurum, ataşehir, toki, fikirtepe, kentsel dönüşüm
murat kurum, ataşehir, toki, fikirtepe, kentsel dönüşüm

Bakan Kurum: 15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz

20:33 12.04.2023
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe'deki konut projelerine ilişkin "15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz. Orada da ayın 17'sinde ilk konutların anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek" açıklamasında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ataşehir'de kentsel dönüşüm konulu toplantıda konuşma gerçekleştirdi.
Kurum, 5 yıllık bakanlık sürecinde vatandaşların hep dizinin dibinde olduğunu belirterek, afet yaşanan şehirlerdeki güvenli konutları bitirdiklerini, şimdi ise deprem bölgesi ayağa kalkana kadar 11 ilden ellerini çekmeyeceklerini söyledi.
Birinci önceliklerinin 11 ili ayağa kaldırmak olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:
"Ardından aynı anlayışla İstanbul'a geleceğiz. İstanbul'umuzda 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere, inşallah ayın 22'sinde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaklar ve İstanbul'un dönüşümü adına yapmış olduğumuz projeleri daha da güçlendirmek adına, ortaya koyduğumuz iradeyi daha da arttırmak adına bu projemizi başlatacağız, bu kapsamda rezerv alanlarda rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Özel konutlarımızla birlikte evini dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza yine müjdelerimiz olacak. Vatandaşlarımıza diyeceğiz ki 'İsterseniz siz anlaşın gelin ve bizler sizlerin konutlarınızı ama TOKİ'yle ama Emlak Konut Genel Müdürlüğüyle dönüştürelim ve yine size kalan bir bedel söz konusuysa o bedeli de yine uygun şartlarda kredilendirmek şartıyla sizlere destek olalım ve hep birlikte bu dönüşümü istiyoruz.' Detaylarını inşallah ayın 21'i veya 22'si tam netleşmedi, Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır."
Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerindeki sakinlerin de yıllardır kentsel dönüşüm konusunda beklentileri olduğunu, imar planı probleminin önceki aylarda çözüldüğünü söyledi.

'İstanbul Finans Merkezi 17'sinde açılacak'

Yeni ortaya konulan imar planı çerçevesinde Fikirtepe'de 15 bin konutluk projeye Bakanlık olarak girdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:
"15 bin konutun dönüşümünü vatandaşımız mağdur olmasın diye girdik, yapıyoruz. Orada da ayın 17'sinde ilk konutların anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Hemen dibinize Ataşehir'de, Ümraniye'de yapmış olduğumuz, projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz, bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına, üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da Fikirtepe ile aynı gün, ayın 17'sinde büyük bir coşkuyla yapacağız. Bölgenin kalkınması adına, İstanbul'un finans merkezi olması adına burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız ki bu finans merkeziyle birlikte Ataşehir hem değerini daha da arttıracak hem buradaki aslında dönüşümleri daha da kolaylaştıracak adımları atmış olacağız. Niye? Çünkü burada hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya hizmet eden bir finans merkezi olacak. Bu finans merkeziyle birlikte işte bölgenin cazibesi de artacak."
Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde kentsel dönüşümle ilgili yaşanan tüm sıkıntıları çözeceklerini, imarda problem gözükmediğini, imar planı çözümüne ilişkin her türlü iradeyi bugünden itibaren ortaya koyacaklarını dile getirdi.
Kentsel dönüşümü gerçekleştiren firmalarda bir problem çıkması durumunda Fikirtepe'de olduğu gibi bu mahallelerde de TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün projelere girebileceğini aktaran Kurum, vatandaşların gönlünün bu konuda rahat olmasını istedi.
Yaklaşık bin 600 konutluk projenin de Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından bu mahallelerde gerçekleştirileceğini bildiren Kurum, "Ataşehir'in yanındayız, Ataşehir'in muhtarıyız. Ataşehir'in belediye başkanıyız, Ataşehir'in milletvekiliyiz, Ataşehir'in bakanıyız. Yapılması gerekenleri birebir takip edeceğiz. Hep birlikte işte burada milletvekillerimizle, teşkilatımızla yine il başkanlığımızla, muhtarlarımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.
Kurum, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri sakinlerinden, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı rekor oyla desteklemelerini istedi
Toplantı öncesinde AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Kurum, seçim çalışmaları kapsamında bilgi aldı.
Kurum, bilgilendirmenin ardından Sultan Alparslan Camisi'nde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала