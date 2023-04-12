https://sputniknews.com.tr/20230412/aydinda-kan-donduran-olay-sahilde-bas-kol-ve-bacaklari-olmayan-2-erkek-cesedi-bulundu-1069602174.html
Aydın'da kan donduran olay: Sahilde baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu
Aydın'da kan donduran olay: Sahilde baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Koyu'nda kıyıda 2 erkek cesedi bulundu. Kol, bacak ve başları olmayan cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T23:55+0300
2023-04-12T23:55+0300
2023-04-13T00:00+0300
türkiye
aydın
kuşadası
göçmen
kaçak göçmen
yunanistan
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Kuşadası'nda sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset olduğunu gördü. Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi. Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı. Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.
türkiye
aydın
kuşadası
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aydın, kuşadası, göçmen, kaçak göçmen, yunanistan
aydın, kuşadası, göçmen, kaçak göçmen, yunanistan
Aydın'da kan donduran olay: Sahilde baş, kol ve bacakları olmayan 2 erkek cesedi bulundu
23:55 12.04.2023 (güncellendi: 00:00 13.04.2023) Abone ol
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Koyu'nda kıyıda 2 erkek cesedi bulundu. Kol, bacak ve başları olmayan cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.
Kuşadası'nda sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset olduğunu gördü.
Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.
Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı. Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.