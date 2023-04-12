https://sputniknews.com.tr/20230412/avrupa-bilardo-sampiyonasinda-ikinci-altin-madalya-1069549943.html

Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ikinci altın madalya

Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ikinci altın madalya

Türk sporcu Hacı Arap Yaman, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda artistik kategorisinde altın madalya elde etti. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T05:10+0300

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spor

türkiye

bilardo

altın madalya

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Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, altın madalya elde etti.Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik kategorisinde Hacı Arap Yaman, çeyrek finalde Fransız Jean Revechon, yarı finalde ise İspanyol Sergio Sanches'i mağlup etti.Milli sporcu, finalde Alman Heinrich Marvin ile karşılaştı.Hacı Arap Yaman, Marvin'i 5 setlik mücadele sonunda 172-147'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.38 sporcunun mücadele ettiği kategoride milli bilardoculardan Serdar Gümüş 5'inci, Mehmet Sezer ise 17'nci sırada yer aldı.18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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türkiye, bilardo , altın madalya