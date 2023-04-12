https://sputniknews.com.tr/20230412/artyomovskun-merkezi-kusbakisi-goruntulendi-1069590589.html
Artyomovsk'un merkezi kuşbakışı görüntülendi
Artyomovsk'un merkezi kuşbakışı görüntülendi
RIA Novosti muhabirleri, Artyomovsk'taki çatışmanın sonuçlarını yüksekten görüntüledi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T19:02+0300
2023-04-12T19:02+0300
2023-04-12T19:18+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
donetsk
vagner özel askeri şirketi
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RIA Novosti'nin yayınladığı görüntülerde, tüm binalardaki çatışma izleri görülüyor. Bazı binalar ise tamamen yok edilmiş, içeriden patlatılan kent yönetimi binası tamamen yıkılmış. RIA Novosti'ye konuşan Vagner grubu savaşçılarına göre Ukrayna birlikleri, Rus güçleri üzerine bayrak dikmesin diye binayı havaya uçurdu. Ancak yine de bayrak, binanın enkazı üzerine dikildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, kentin batı kesiminde, demiryolu yakınında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.
artyomovsk
donetsk
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
artyomovsk, donetsk, vagner özel askeri şirketi
artyomovsk, donetsk, vagner özel askeri şirketi
Artyomovsk'un merkezi kuşbakışı görüntülendi
19:02 12.04.2023 (güncellendi: 19:18 12.04.2023) Abone ol
RIA Novosti muhabirleri, Artyomovsk'taki çatışmanın sonuçlarını yüksekten görüntüledi.
RIA Novosti'nin yayınladığı görüntülerde, tüm binalardaki çatışma izleri görülüyor. Bazı binalar ise tamamen yok edilmiş, içeriden patlatılan kent yönetimi binası tamamen yıkılmış.
RIA Novosti'ye konuşan Vagner grubu savaşçılarına göre Ukrayna birlikleri, Rus güçleri üzerine bayrak dikmesin diye binayı havaya uçurdu. Ancak yine de bayrak, binanın enkazı üzerine dikildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, kentin batı kesiminde, demiryolu yakınında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.