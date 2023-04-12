https://sputniknews.com.tr/20230412/artyomovskun-merkezi-kusbakisi-goruntulendi-1069590589.html

Artyomovsk'un merkezi kuşbakışı görüntülendi

Artyomovsk'un merkezi kuşbakışı görüntülendi

RIA Novosti muhabirleri, Artyomovsk'taki çatışmanın sonuçlarını yüksekten görüntüledi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T19:02+0300

2023-04-12T19:02+0300

2023-04-12T19:18+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

donetsk

vagner özel askeri şirketi

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RIA Novosti'nin yayınladığı görüntülerde, tüm binalardaki çatışma izleri görülüyor. Bazı binalar ise tamamen yok edilmiş, içeriden patlatılan kent yönetimi binası tamamen yıkılmış. RIA Novosti'ye konuşan Vagner grubu savaşçılarına göre Ukrayna birlikleri, Rus güçleri üzerine bayrak dikmesin diye binayı havaya uçurdu. Ancak yine de bayrak, binanın enkazı üzerine dikildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, kentin batı kesiminde, demiryolu yakınında şiddetli çatışmaların sürdüğünü bildirmişti.

artyomovsk

donetsk

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artyomovsk, donetsk, vagner özel askeri şirketi