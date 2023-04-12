Alman hükümeti, yaygın esrar satışına izin planından çark etti: Kısıtlı esrar tüketimi yasallaşacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
115 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230412/alman-hukumeti-yaygin-esrar-satisina-izin-planindan-cark-etti-kisitli-esrar-tuketimi-yasallasacak-1069584011.html
Alman hükümeti, yaygın esrar satışına izin planından çark etti: Kısıtlı esrar tüketimi yasallaşacak
Alman hükümeti, yaygın esrar satışına izin planından çark etti: Kısıtlı esrar tüketimi yasallaşacak
Avrupa Birliği'nden (AB) gelen itirazları dikkate alarak mağazalarda yaygın esrar satışına izin verme planını rafa kaldıran Alman hükümeti, önce esrar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:54+0300
2023-04-12T18:54+0300
yaşam
almanya
esrar
marihuana
avrupa
ab
ab komisyonu
yasallaştırma
izin
yasal izin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102782/64/1027826402_80:0:1157:606_1920x0_80_0_0_d3a8509277ce414783af679a4f53a0ca.jpg
Almanya'nın Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti, ekimde tanıttığı Avrupa'nın en liberal esrar yasalarından biri olmaya aday planı yaklaşık 6 ay sonra revize etti. Hükümet, mağazalarda yaygın esrar satışına ve yetişkinlerin esrar satın alması, bulundurması ve tüketmesine izin veren ilk yasa tasarısı planı yerine iki aşamalı sulandırılmış bir plan açıkladı. Yeni plana göre yetişkinlerin küçük miktarda esrar bulundurması suç olmaktan çıkarılacak, ancak ülke çapında mağazalarda esrar satışına izin verilmeyecek.İlk aşamada 'esrar kulüplerinin' kurulmasına izin verilecek. Bunlar, esrarı kendi kullanımları için yetiştirecek ve üye sayısı 500'e çıkabilecek kar amacı gütmeyen gruplar olacak. Üyeler birlikte esrar yetiştirebilecek ve kişisel kullanım için üyelere satış yapılabilecek.Üyelerin kişisel kullanım için 25 grama kadar esrar bulundurması ve kamusal alanda yanlarında taşıması yasal olacak. Her bir üye -çocuk ve gençlerin erişemeyeceği şekilde- en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek.Reşit olmayanlar için esrar tüketimi yasak olmaya devam edecek. Esrar kulüplerine üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak şart. Gençlerin korunması ve bağımlılığın önlenmesi konusunda sorumlu birini atayacak esrar kulüplerinin reklam yapması yasak olacak. Kişi birden fazla kulübe üye olamayacak. Kulüplerin içinde esrar, alkol tüketilemeyecek.İkinci aşamada hükümetin vereceği ruhsat altında özel mağazalarda esrar üretimi ve satışı denemesi yapılacak. 'Ticari tedarik zincirleriyle esrar satışı' için 5 yıl içinde pilot bölgeler seçilecek. Sadece o bölgede ikamet eden kişiler ruhsatlı mağazalardan esrar satın alabilecek.Esrar kulüpleriyle ilgili yasa tasarısı bu ay sonuna dek hazırlanıp kabine ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Tasarının yasalaşması için hem Federal Meclis hem de Eyaletler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor.AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, planın orijinal versiyonunda öngörüldüğü gibi Almanya'nın tamamında yaygın şekilde esrar satılmasının AB mevzuatına göre mümkün olmadığına karar verildi.Bugün düzenlenen basın toplantısında, Tarım Bakanı Cem Özdemir, AB Komisyonu ile görüşmelerin ardından planı revize ettiklerini belirtti. Özdemir, "AB yasası bize uymamız gereken sınırlar koydu, ancak aynı zamanda bizim de sınırları zorladığımızı söylemem lazım" diye konuştu.Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Ayrıntılar değişmiş olsa da, orijinal hedefler değişmedi" diyerek bunları 'daha güvenli tüketim, karaborsayla mücadele, gençleri koruma' olarak sıraladı. Özdemir "Artık hiç kimse ne aldığını bilmeden satıcılarla muhatap olmak zorunda kalmayacak" diye tasdik ederek ekledi:"Her halükarda tüketim bu yıl yasal hale gelecek" Pilot projenin Avrupa düzeyinde model teşkil edebileceğini ve mevzuat değişikliğine yol açabileceğini söyleyen Lauterbach, konuyla ilgili diğer ülkelerle bazı cesaret verici görüşmelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.Esrarın yasallaştırılması, 2021 sonunda kurulan koalisyon hükümetinin programının amiral gemilerinden biriydi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102782/64/1027826402_306:0:1114:606_1920x0_80_0_0_57d8068f038ad67810bedb891e068f52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, esrar, marihuana, avrupa, ab, ab komisyonu, yasallaştırma, izin, yasal izin, karl lauterbach, cem özdemir
almanya, esrar, marihuana, avrupa, ab, ab komisyonu, yasallaştırma, izin, yasal izin, karl lauterbach, cem özdemir

Alman hükümeti, yaygın esrar satışına izin planından çark etti: Kısıtlı esrar tüketimi yasallaşacak

18:54 12.04.2023
© Fotoğraf : DHA / Cem Özdemir
Cem Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© Fotoğraf : DHA /
Abone olTelegram
Avrupa Birliği'nden (AB) gelen itirazları dikkate alarak mağazalarda yaygın esrar satışına izin verme planını rafa kaldıran Alman hükümeti, önce esrar kulüpleri kurulması ve sonra pilot bölgeler seçilmesine ilişkin iki aşamalı bir plan açıkladı.
Almanya'nın Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti, ekimde tanıttığı Avrupa'nın en liberal esrar yasalarından biri olmaya aday planı yaklaşık 6 ay sonra revize etti.
Hükümet, mağazalarda yaygın esrar satışına ve yetişkinlerin esrar satın alması, bulundurması ve tüketmesine izin veren ilk yasa tasarısı planı yerine iki aşamalı sulandırılmış bir plan açıkladı.
Yeni plana göre yetişkinlerin küçük miktarda esrar bulundurması suç olmaktan çıkarılacak, ancak ülke çapında mağazalarda esrar satışına izin verilmeyecek.
İlk aşamada 'esrar kulüplerinin' kurulmasına izin verilecek. Bunlar, esrarı kendi kullanımları için yetiştirecek ve üye sayısı 500'e çıkabilecek kar amacı gütmeyen gruplar olacak. Üyeler birlikte esrar yetiştirebilecek ve kişisel kullanım için üyelere satış yapılabilecek.
Üyelerin kişisel kullanım için 25 grama kadar esrar bulundurması ve kamusal alanda yanlarında taşıması yasal olacak. Her bir üye -çocuk ve gençlerin erişemeyeceği şekilde- en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek.
Reşit olmayanlar için esrar tüketimi yasak olmaya devam edecek. Esrar kulüplerine üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak şart.
Gençlerin korunması ve bağımlılığın önlenmesi konusunda sorumlu birini atayacak esrar kulüplerinin reklam yapması yasak olacak. Kişi birden fazla kulübe üye olamayacak. Kulüplerin içinde esrar, alkol tüketilemeyecek.
İkinci aşamada hükümetin vereceği ruhsat altında özel mağazalarda esrar üretimi ve satışı denemesi yapılacak. 'Ticari tedarik zincirleriyle esrar satışı' için 5 yıl içinde pilot bölgeler seçilecek. Sadece o bölgede ikamet eden kişiler ruhsatlı mağazalardan esrar satın alabilecek.
Esrar kulüpleriyle ilgili yasa tasarısı bu ay sonuna dek hazırlanıp kabine ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Tasarının yasalaşması için hem Federal Meclis hem de Eyaletler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor.
AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, planın orijinal versiyonunda öngörüldüğü gibi Almanya'nın tamamında yaygın şekilde esrar satılmasının AB mevzuatına göre mümkün olmadığına karar verildi.
Bugün düzenlenen basın toplantısında, Tarım Bakanı Cem Özdemir, AB Komisyonu ile görüşmelerin ardından planı revize ettiklerini belirtti. Özdemir, "AB yasası bize uymamız gereken sınırlar koydu, ancak aynı zamanda bizim de sınırları zorladığımızı söylemem lazım" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Ayrıntılar değişmiş olsa da, orijinal hedefler değişmedi" diyerek bunları 'daha güvenli tüketim, karaborsayla mücadele, gençleri koruma' olarak sıraladı.
Özdemir "Artık hiç kimse ne aldığını bilmeden satıcılarla muhatap olmak zorunda kalmayacak" diye tasdik ederek ekledi:
"Her halükarda tüketim bu yıl yasal hale gelecek"
Pilot projenin Avrupa düzeyinde model teşkil edebileceğini ve mevzuat değişikliğine yol açabileceğini söyleyen Lauterbach, konuyla ilgili diğer ülkelerle bazı cesaret verici görüşmelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Esrarın yasallaştırılması, 2021 sonunda kurulan koalisyon hükümetinin programının amiral gemilerinden biriydi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала