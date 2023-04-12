https://sputniknews.com.tr/20230412/alman-hukumeti-yaygin-esrar-satisina-izin-planindan-cark-etti-kisitli-esrar-tuketimi-yasallasacak-1069584011.html

Alman hükümeti, yaygın esrar satışına izin planından çark etti: Kısıtlı esrar tüketimi yasallaşacak

Alman hükümeti, yaygın esrar satışına izin planından çark etti: Kısıtlı esrar tüketimi yasallaşacak

Avrupa Birliği'nden (AB) gelen itirazları dikkate alarak mağazalarda yaygın esrar satışına izin verme planını rafa kaldıran Alman hükümeti, önce esrar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T18:54+0300

2023-04-12T18:54+0300

2023-04-12T18:54+0300

yaşam

almanya

esrar

marihuana

avrupa

ab

ab komisyonu

yasallaştırma

izin

yasal izin

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Almanya'nın Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon hükümeti, ekimde tanıttığı Avrupa'nın en liberal esrar yasalarından biri olmaya aday planı yaklaşık 6 ay sonra revize etti. Hükümet, mağazalarda yaygın esrar satışına ve yetişkinlerin esrar satın alması, bulundurması ve tüketmesine izin veren ilk yasa tasarısı planı yerine iki aşamalı sulandırılmış bir plan açıkladı. Yeni plana göre yetişkinlerin küçük miktarda esrar bulundurması suç olmaktan çıkarılacak, ancak ülke çapında mağazalarda esrar satışına izin verilmeyecek.İlk aşamada 'esrar kulüplerinin' kurulmasına izin verilecek. Bunlar, esrarı kendi kullanımları için yetiştirecek ve üye sayısı 500'e çıkabilecek kar amacı gütmeyen gruplar olacak. Üyeler birlikte esrar yetiştirebilecek ve kişisel kullanım için üyelere satış yapılabilecek.Üyelerin kişisel kullanım için 25 grama kadar esrar bulundurması ve kamusal alanda yanlarında taşıması yasal olacak. Her bir üye -çocuk ve gençlerin erişemeyeceği şekilde- en fazla üç kenevir bitkisi yetiştirebilecek.Reşit olmayanlar için esrar tüketimi yasak olmaya devam edecek. Esrar kulüplerine üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak şart. Gençlerin korunması ve bağımlılığın önlenmesi konusunda sorumlu birini atayacak esrar kulüplerinin reklam yapması yasak olacak. Kişi birden fazla kulübe üye olamayacak. Kulüplerin içinde esrar, alkol tüketilemeyecek.İkinci aşamada hükümetin vereceği ruhsat altında özel mağazalarda esrar üretimi ve satışı denemesi yapılacak. 'Ticari tedarik zincirleriyle esrar satışı' için 5 yıl içinde pilot bölgeler seçilecek. Sadece o bölgede ikamet eden kişiler ruhsatlı mağazalardan esrar satın alabilecek.Esrar kulüpleriyle ilgili yasa tasarısı bu ay sonuna dek hazırlanıp kabine ve milletvekillerinin onayına sunulacak. Tasarının yasalaşması için hem Federal Meclis hem de Eyaletler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor.AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, planın orijinal versiyonunda öngörüldüğü gibi Almanya'nın tamamında yaygın şekilde esrar satılmasının AB mevzuatına göre mümkün olmadığına karar verildi.Bugün düzenlenen basın toplantısında, Tarım Bakanı Cem Özdemir, AB Komisyonu ile görüşmelerin ardından planı revize ettiklerini belirtti. Özdemir, "AB yasası bize uymamız gereken sınırlar koydu, ancak aynı zamanda bizim de sınırları zorladığımızı söylemem lazım" diye konuştu.Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, "Ayrıntılar değişmiş olsa da, orijinal hedefler değişmedi" diyerek bunları 'daha güvenli tüketim, karaborsayla mücadele, gençleri koruma' olarak sıraladı. Özdemir "Artık hiç kimse ne aldığını bilmeden satıcılarla muhatap olmak zorunda kalmayacak" diye tasdik ederek ekledi:"Her halükarda tüketim bu yıl yasal hale gelecek" Pilot projenin Avrupa düzeyinde model teşkil edebileceğini ve mevzuat değişikliğine yol açabileceğini söyleyen Lauterbach, konuyla ilgili diğer ülkelerle bazı cesaret verici görüşmelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.Esrarın yasallaştırılması, 2021 sonunda kurulan koalisyon hükümetinin programının amiral gemilerinden biriydi.

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almanya, esrar, marihuana, avrupa, ab, ab komisyonu, yasallaştırma, izin, yasal izin, karl lauterbach, cem özdemir