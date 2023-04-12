https://sputniknews.com.tr/20230412/ak-partili-necmi-kadioglu-milletvekilligi-adayligindan-cekildi-1069599232.html

AK Partili Necmi Kadıoğlu, milletvekilliği adaylığından çekildi

AK Partili Necmi Kadıoğlu, milletvekilliği adaylığından çekildi

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, hakkında 'yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları' başlatıldığını söyleyerek adaylıktan çekildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T23:06+0300

2023-04-12T23:06+0300

2023-04-12T23:06+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

necmi kadıoğlu

istifa

esenyurt

recep tayyip erdoğan

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Eski Esenyurt Belediye Başkanı, AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, adaylıktan çekildi. Adaylığı tepki çeken Kadıoğlu açıklamasında "Belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.Necmi Kadıoğlu 5 yıl önce hakkında ortaya atılan iddiaların ardından 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.Necmi Kadıoğlu, milletvekili adaylığından çekildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.'İtibarsızlaştırma kampanyası başlatıldı'Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:"Adaylığım sonrasında, ülkemiz adına birçok yönden tarihi öneme sahip seçimde, bölgede siyasi dengelerin değişmesiyle adaylığımın olumlu karşılık oluşturmasıyla birlikte belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır.Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirtmek isterim. Örneğin, akbil davasında beraat ettim, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili söylemediğim ama söylenmiş gibi gösterilen cümlelerle ilgili de beraat ettim ayrıca kurgu ve montaj ürünü videoların mağduru oldum. Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır.Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır. Bu sebeple milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Gerçeklerin böyle olmasına rağmen, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olduğu ifade edilen bu süreçte, siyasi linç ve yıpratma amacı güden YALAN-İFTİRA-KOMPLO-MONTAJ içerikli siyasi operasyonlarla, şahsım nezdinde Partimiz ve Cumhurbaşkanımızın yıpratılmaya çalışıldığı açıktır. Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgisine sunarım."AK Parti, Kadıoğlu'nun yerine yeni bir ismi aday gösterecek. Yeni ismin 19 Nisan'a kadar YSK'ye bildirilmesi gerekiyor.Necmi Kadıoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde 'uygunsuz' görüntülerinin yer aldığı videoların yeniden internet üzerinden servis edilmesi nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi.

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ak parti, necmi kadıoğlu, istifa, esenyurt, recep tayyip erdoğan