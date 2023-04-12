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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/ak-parti-sozcusu-celik-halil-ibrahim-sofrasi-diyorsunuz-onu-kurtlar-sofrasina-cevirdiniz-1069594124.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kumar masası dediğiniz, daha sonra pazarlık masasına dönüşmüş bu masaya niye oturdunuz? Halil... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T20:44+0300
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2023 türkiye seçimleri
adana
seçim
ömer çelik
6'lı masa
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Havalimanı'nda gazetecilere, dün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılmasının ardından adayların seçim bölgelerine dağıldığını söyledi.Seçime hazır olduklarını vurgulayan Çelik, "Bizim teşkilatlarımız zaten sadece seçimden seçime hazırlık yapan değil, her an seçim varmış gibi çalışan teşkilatlar" ifadesini kullandı.Çelik, seçime son derece dinamik bir aday kadrosuyla gittiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda kullandığımız ifadeyi Adana için de 'Hemen şimdi' diye kullanıyoruz. Adana'mız, Cumhurbaşkanı'mız ve liderimizin büyük demokrasi ve Türkiye yürüyüşüne her zaman en önemli katkıyı veren illerin başında geldi. Şimdiye kadar demokratik büyük Türkiye yürüyüşümüzü destekleme bakımından Adana'daki vatandaşımız, çok büyük bir destekle her zaman bu yürüyüşün yanında oldular" diye konuştu.Adanalıların, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde olduğu gibi her zaman milletin egemenliğinin yanında duran bilinçle hareket ettiğini dile getiren Çelik, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda da yüksek destek ortaya koyacağını anlattı.Çelik, Türkiye'nin yolunun açık olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin bahtı, yolu açıktır. Etrafta üretilmeye çalışılan kara propagandalara kimse bakmasın. Yolumuz son derece açıktır. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye, hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda son derece güçlü bir irade ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.Cumhur İttifakı'nın ilkelere dayandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:Çelik, AK Parti'nin, Türkiye'nin bütün sosyolojik kesimlerinin siyasette temsili konusunda en güçlü iddiayı ortaya koyduğunu, tecrübeyle değişim arasındaki dengenin bir kere daha aday listelerine yansıdığını vurguladı.Partiye yeni katılanlar ile uzun yıllardır siyasi harekette yer alanların dayanışma içerisinde beraber hareket edeceklerini dile getiren Çelik, "İnşallah Adana'dan Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteğin çıkacağı çalışmaları hepinizin gözü önünde milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Haydi bismillah" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/omer-celik-siyaset-kurumuna-donuk-her-turlu-taciz-ve-saldirinin-karsisindayiz-1069004456.html
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adana, seçim, ömer çelik, 6'lı masa, recep tayyip erdoğan
adana, seçim, ömer çelik, 6'lı masa, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik: Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz

20:44 12.04.2023 (güncellendi: 20:46 12.04.2023)
© AAAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kumar masası dediğiniz, daha sonra pazarlık masasına dönüşmüş bu masaya niye oturdunuz? Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Havalimanı'nda gazetecilere, dün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılmasının ardından adayların seçim bölgelerine dağıldığını söyledi.
Seçime hazır olduklarını vurgulayan Çelik, "Bizim teşkilatlarımız zaten sadece seçimden seçime hazırlık yapan değil, her an seçim varmış gibi çalışan teşkilatlar" ifadesini kullandı.
Çelik, seçime son derece dinamik bir aday kadrosuyla gittiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda kullandığımız ifadeyi Adana için de 'Hemen şimdi' diye kullanıyoruz. Adana'mız, Cumhurbaşkanı'mız ve liderimizin büyük demokrasi ve Türkiye yürüyüşüne her zaman en önemli katkıyı veren illerin başında geldi. Şimdiye kadar demokratik büyük Türkiye yürüyüşümüzü destekleme bakımından Adana'daki vatandaşımız, çok büyük bir destekle her zaman bu yürüyüşün yanında oldular" diye konuştu.
Adanalıların, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde olduğu gibi her zaman milletin egemenliğinin yanında duran bilinçle hareket ettiğini dile getiren Çelik, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda da yüksek destek ortaya koyacağını anlattı.
Çelik, Türkiye'nin yolunun açık olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin bahtı, yolu açıktır. Etrafta üretilmeye çalışılan kara propagandalara kimse bakmasın. Yolumuz son derece açıktır. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye, hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini koruma konusunda son derece güçlü bir irade ortaya koyuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın ilkelere dayandığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:
"Karşımızdakilerin ne yaptığını görüyoruz. Her zaman sorduğumuz soruyu onlara bir kere daha soruyoruz; yedili, sekizli masanın adayı belli olduktan sonra bilumum terör örgütlerince ortaya koyulan bu destek karşısında ne diyorsunuz? Buna karşı niçin suskun kalıyorsunuz? Kumar masası dediğiniz, daha sonra pazarlık masasına dönüşmüş bu masaya niye oturdunuz? Halil İbrahim sofrası diyorsunuz, onu kurtlar sofrasına çevirdiniz. Bu ilişkilerin, ortaya çıkan bütün bu siyasi tablonun, çıkıp da ta Kandil'deki teröristlerin 'Biz Cumhuriyet'i yıkmak için bu tabloya destek vereceğiz' demesi karşısında suskun kalmamanız, yüksek bir sesle konuşmanız gerekir. Burada ortaya konulması gereken irade, milletin egemenliğine sahip çıkma iradesidir. Cumhur İttifakı'mız, milletin egemenliği, devletimiz ve milletimizin geleceği çerçevesinde ilkelere dayanan bir ittifak olarak bu yolu en güçlü şekilde yürüyecektir. Bütün vatandaşlarımızın teveccühü ve Allah'ın izniyle çalmadık kapı, görüşmediğimiz vatandaşımız, gitmedik en ufak bir yer bırakmaksızın bütün Türkiye sathında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz."
Çelik, AK Parti'nin, Türkiye'nin bütün sosyolojik kesimlerinin siyasette temsili konusunda en güçlü iddiayı ortaya koyduğunu, tecrübeyle değişim arasındaki dengenin bir kere daha aday listelerine yansıdığını vurguladı.
Partiye yeni katılanlar ile uzun yıllardır siyasi harekette yer alanların dayanışma içerisinde beraber hareket edeceklerini dile getiren Çelik, "İnşallah Adana'dan Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteğin çıkacağı çalışmaları hepinizin gözü önünde milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Haydi bismillah" ifadesini kullandı.
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
POLİTİKA
Ömer Çelik: Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız
31 Mart, 14:44
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