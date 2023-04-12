https://sputniknews.com.tr/20230412/ak-parti-milletvekili-adayi-ve-abdulhamid-dizisi-oyuncusu-erdoganda-abdulhamid-hani-goruyorum-1069597476.html

AK Parti milletvekili adayı ve Abdülhamid dizisi oyuncusu: Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum

AK Parti milletvekili adayı ve Abdülhamid dizisi oyuncusu: Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum

AK Parti milletvekili adayı ve Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatı mı söz konusu? Erdoğan'da... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:41+0300

2023-04-12T22:41+0300

2023-04-12T22:41+0300

2023 türkiye seçimleri

payitaht abdülhamid

ak parti

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

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AK Parti'den Manisa milletvekili adayı gösterilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarına memleketi Akhisar ilçesinden başladı.AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda milletvekili adaylığına talip olduğunu söyledi.Parti üyelerine yaptığı konuşmada Yenişehirlioğlu, "Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatı mı söz konusu? Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum" ifadelerini kullandı.Akhisar'da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı çalışmalarına buradan başladığını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Başka partilerle alıp veremediğimiz yok, kavga ve dövüş çıkaracak bir zaman da değil, herkes çok değerlidir, çok anlamlıdır. Herkes kendi açısından siyasetini icra edecek." dedi. ​​​​​​​Yenişehirlioğlu, daha sonra partililerle basına kapalı toplantıya geçti.Toplantıda Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Sözcüer de yer aldı.

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payitaht abdülhamid, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan