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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/ak-parti-milletvekili-adayi-ve-abdulhamid-dizisi-oyuncusu-erdoganda-abdulhamid-hani-goruyorum-1069597476.html
AK Parti milletvekili adayı ve Abdülhamid dizisi oyuncusu: Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum
AK Parti milletvekili adayı ve Abdülhamid dizisi oyuncusu: Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum
AK Parti milletvekili adayı ve Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatı mı söz konusu? Erdoğan'da... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:41+0300
2023-04-12T22:41+0300
2023 türkiye seçimleri
payitaht abdülhamid
ak parti
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
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AK Parti'den Manisa milletvekili adayı gösterilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarına memleketi Akhisar ilçesinden başladı.AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda milletvekili adaylığına talip olduğunu söyledi.Parti üyelerine yaptığı konuşmada Yenişehirlioğlu, "Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatı mı söz konusu? Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum" ifadelerini kullandı.Akhisar'da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı çalışmalarına buradan başladığını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Başka partilerle alıp veremediğimiz yok, kavga ve dövüş çıkaracak bir zaman da değil, herkes çok değerlidir, çok anlamlıdır. Herkes kendi açısından siyasetini icra edecek." dedi. ​​​​​​​Yenişehirlioğlu, daha sonra partililerle basına kapalı toplantıya geçti.Toplantıda Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Sözcüer de yer aldı.
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payitaht abdülhamid, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
payitaht abdülhamid, ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan

AK Parti milletvekili adayı ve Abdülhamid dizisi oyuncusu: Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum

22:41 12.04.2023
© AABahadır Yenişehirlioğlu
Bahadır Yenişehirlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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AK Parti milletvekili adayı ve Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatı mı söz konusu? Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum" dedi.
AK Parti'den Manisa milletvekili adayı gösterilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarına memleketi Akhisar ilçesinden başladı.

AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği doğrultusunda milletvekili adaylığına talip olduğunu söyledi.

Parti üyelerine yaptığı konuşmada Yenişehirlioğlu, "Bağımsızlığımız mı yoksa soğan fiyatı mı söz konusu? Erdoğan'da Abdülhamid Han'ı görüyorum" ifadelerini kullandı.

Akhisar'da doğup büyüdüğünü, bundan dolayı çalışmalarına buradan başladığını dile getiren Yenişehirlioğlu, "Başka partilerle alıp veremediğimiz yok, kavga ve dövüş çıkaracak bir zaman da değil, herkes çok değerlidir, çok anlamlıdır. Herkes kendi açısından siyasetini icra edecek." dedi. ​​​​​​​
Yenişehirlioğlu, daha sonra partililerle basına kapalı toplantıya geçti.
Toplantıda Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Sözcüer de yer aldı.
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