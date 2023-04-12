https://sputniknews.com.tr/20230412/ahmet-nur-cebi-ve-selahattin-baki-pfdkya-sevk-edildi-1069547494.html
Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi
Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T00:47+0300
2023-04-12T00:47+0300
2023-04-12T00:48+0300
spor
ahmet nur çebi
selahattin baki
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'nin, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği duyuruldu.7 kulüp disipline sevk edildiSüper Lig'den 7 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildi.Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor'un saha olayları, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çirkin ve kötü tezahürat, Bitexen Giresunspor'un ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/pfdk-emre-belozogluna-4-mac-ceza-verdi-1069544640.html
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ahmet nur çebi, selahattin baki, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk
ahmet nur çebi, selahattin baki, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk
Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi
00:47 12.04.2023 (güncellendi: 00:48 12.04.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'nin, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği duyuruldu.
7 kulüp disipline sevk edildi
Süper Lig'den 7 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildi.
Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor'un saha olayları, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çirkin ve kötü tezahürat, Bitexen Giresunspor'un ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.