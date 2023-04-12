https://sputniknews.com.tr/20230412/abdnin-stratejik-petrol-rezervi-1983ten-bu-yana-en-dusuk-duzeyde-1069591895.html
ABD'nin stratejik petrol rezervi, 1983'ten bu yana en düşük düzeyde
ABD'nin stratejik petrol rezervi, 1983'ten bu yana en düşük düzeyde
ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervinin geçen hafta 1.6 milyon varil azalarak 369.6 milyon varile, yani Kasım 1983'ten bu yana en düşük... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T19:33+0300
2023-04-12T19:33+0300
2023-04-12T19:33+0300
dünya
petrol
abd
enerji
rezerv
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ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi Dairesi'nin haftalık verilerine göre 7 Nisan'da sona eren haftada ABD'nin stratejik petrol rezervinde kritik seviyeler görüldü.7 Nisan itibarıyla ülkenin stratejik petrol rezervinin 1.6 milyon varillik bir düşüşle 369.6 milyon varile gerilediğini belirten bakanlık, böylece 11 Kasım 1983'ten bu yanaki en düşük göstergenin elde edildiğinin altını çizdi.Eylül 2021'den Ocak 2023'e kadar aralıksız şekilde düşen stratejik petrol rezervi göstergesi, 31 Mart'ta sona eren haftaya kadar stabil seyretmişti. O hafta Ocak 2023'ten beri ilk kez düşüş kaydedilmiş ve rezervde 0.4 milyon varilli azalma görülmüştü.
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petrol, abd, enerji, rezerv
petrol, abd, enerji, rezerv
ABD'nin stratejik petrol rezervi, 1983'ten bu yana en düşük düzeyde
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ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervinin geçen hafta 1.6 milyon varil azalarak 369.6 milyon varile, yani Kasım 1983'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.
ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi Dairesi'nin haftalık verilerine göre 7 Nisan'da sona eren haftada ABD'nin stratejik petrol rezervinde kritik seviyeler görüldü.
7 Nisan itibarıyla ülkenin stratejik petrol rezervinin 1.6 milyon varillik bir düşüşle 369.6 milyon varile gerilediğini belirten bakanlık, böylece 11 Kasım 1983'ten bu yanaki en düşük göstergenin elde edildiğinin altını çizdi.
Eylül 2021'den Ocak 2023'e kadar aralıksız şekilde düşen stratejik petrol rezervi göstergesi, 31 Mart'ta sona eren haftaya kadar stabil seyretmişti. O hafta Ocak 2023'ten beri ilk kez düşüş kaydedilmiş ve rezervde 0.4 milyon varilli azalma görülmüştü.