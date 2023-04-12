https://sputniknews.com.tr/20230412/abdnin-stratejik-petrol-rezervi-1983ten-bu-yana-en-dusuk-duzeyde-1069591895.html

ABD'nin stratejik petrol rezervi, 1983'ten bu yana en düşük düzeyde

ABD'nin stratejik petrol rezervi, 1983'ten bu yana en düşük düzeyde

ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervinin geçen hafta 1.6 milyon varil azalarak 369.6 milyon varile, yani Kasım 1983'ten bu yana en düşük... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T19:33+0300

2023-04-12T19:33+0300

2023-04-12T19:33+0300

dünya

petrol

abd

enerji

rezerv

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ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi Dairesi'nin haftalık verilerine göre 7 Nisan'da sona eren haftada ABD'nin stratejik petrol rezervinde kritik seviyeler görüldü.7 Nisan itibarıyla ülkenin stratejik petrol rezervinin 1.6 milyon varillik bir düşüşle 369.6 milyon varile gerilediğini belirten bakanlık, böylece 11 Kasım 1983'ten bu yanaki en düşük göstergenin elde edildiğinin altını çizdi.Eylül 2021'den Ocak 2023'e kadar aralıksız şekilde düşen stratejik petrol rezervi göstergesi, 31 Mart'ta sona eren haftaya kadar stabil seyretmişti. O hafta Ocak 2023'ten beri ilk kez düşüş kaydedilmiş ve rezervde 0.4 milyon varilli azalma görülmüştü.

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petrol, abd, enerji, rezerv