https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-1069597129.html
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gerçek ve tüzel kişilere yeni yaptırımlar uyguladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:24+0300
2023-04-12T22:24+0300
2023-04-12T22:24+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/12/1044062964_0:170:1800:1183_1920x0_80_0_0_07911e6029476ee6c76d2ece2e1c5515.jpg
ABD’nin uygulamaya koyduğu Rusya karşıtı yeni yaptırım listesi ABD Hazine Bakanlığı’nın sitedinde yayınlandı.Washington’un yaptırım listesine bu kez Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, eski Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, USM Holding’in ortaklarından Vladimir Skoç dahil edildi.Kısıtlamalar bazı kurumları da etkileyecek. Bunların arasında Rusya Askeri Yurtsever Hareketi Yunarmiya, Start ve Toçmaş üretim birlikleri, çok sayıda varlığa sahip Metalloinvest holding, gsm operatörü Megafon, USM Holding’in sayısal departmanı, Rosatom Overseas, Kovrov Mekanik Fabrikası, Atomstroy Montaj Teknolojileri Araştırma ve Tasarım Enstitüsü gibi kuruluşlar yer alıyor.ABD ayrıca Moskova ile bağlantılı oldukları iddiasıyla onlarca kurum ve kişiye yaptırım uyguladı. Bunların arasında Güney Kıbrıs, İngiltere, Özbekistan, Macaristan, Lihtenştayn, Avusturya, İsrail ve Almanya vatandaşları bulunuyor.Yaptırım listesine 19 ticari gemi, Budapeşte merkezli kalkınma bankası Uluslararası Yatırım Bankası (IIB) ve alt kuruluşu MIB Capital, ayrıca Türkiye, Ermenistan, Çin, Malta, Singapur, İspanya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Özbekistan'dan şirketler de dahil edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/abdnin-icinde-rus-aluminyumun-bulundugu-urunlere-yuzde-200-gumruk-vergisi-yururluge-girdi-1069487197.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/12/1044062964_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_a06f098c1260480db9360328e407c747.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, yaptırım
ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
Abone ol
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gerçek ve tüzel kişilere yeni yaptırımlar uyguladı.
ABD’nin uygulamaya koyduğu Rusya karşıtı yeni yaptırım listesi ABD Hazine Bakanlığı’nın sitedinde yayınlandı.
Washington’un yaptırım listesine bu kez Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, eski Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, USM Holding’in ortaklarından Vladimir Skoç dahil edildi.
Kısıtlamalar bazı kurumları da etkileyecek. Bunların arasında Rusya Askeri Yurtsever Hareketi Yunarmiya, Start ve Toçmaş üretim birlikleri, çok sayıda varlığa sahip Metalloinvest holding, gsm operatörü Megafon, USM Holding’in sayısal departmanı, Rosatom Overseas, Kovrov Mekanik Fabrikası, Atomstroy Montaj Teknolojileri Araştırma ve Tasarım Enstitüsü gibi kuruluşlar yer alıyor.
ABD ayrıca Moskova ile bağlantılı oldukları iddiasıyla onlarca kurum ve kişiye yaptırım uyguladı. Bunların arasında Güney Kıbrıs, İngiltere, Özbekistan, Macaristan, Lihtenştayn, Avusturya, İsrail ve Almanya vatandaşları bulunuyor.
Yaptırım listesine 19 ticari gemi, Budapeşte merkezli kalkınma bankası Uluslararası Yatırım Bankası (IIB) ve alt kuruluşu MIB Capital, ayrıca Türkiye, Ermenistan, Çin, Malta, Singapur, İspanya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Özbekistan'dan şirketler de dahil edildi.