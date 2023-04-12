https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-genisletti-1069597129.html

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

ABD, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gerçek ve tüzel kişilere yeni yaptırımlar uyguladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:24+0300

2023-04-12T22:24+0300

2023-04-12T22:24+0300

ukrayna krizi

rusya

abd

yaptırım

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ABD’nin uygulamaya koyduğu Rusya karşıtı yeni yaptırım listesi ABD Hazine Bakanlığı’nın sitedinde yayınlandı.Washington’un yaptırım listesine bu kez Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, eski Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, USM Holding’in ortaklarından Vladimir Skoç dahil edildi.Kısıtlamalar bazı kurumları da etkileyecek. Bunların arasında Rusya Askeri Yurtsever Hareketi Yunarmiya, Start ve Toçmaş üretim birlikleri, çok sayıda varlığa sahip Metalloinvest holding, gsm operatörü Megafon, USM Holding’in sayısal departmanı, Rosatom Overseas, Kovrov Mekanik Fabrikası, Atomstroy Montaj Teknolojileri Araştırma ve Tasarım Enstitüsü gibi kuruluşlar yer alıyor.ABD ayrıca Moskova ile bağlantılı oldukları iddiasıyla onlarca kurum ve kişiye yaptırım uyguladı. Bunların arasında Güney Kıbrıs, İngiltere, Özbekistan, Macaristan, Lihtenştayn, Avusturya, İsrail ve Almanya vatandaşları bulunuyor.Yaptırım listesine 19 ticari gemi, Budapeşte merkezli kalkınma bankası Uluslararası Yatırım Bankası (IIB) ve alt kuruluşu MIB Capital, ayrıca Türkiye, Ermenistan, Çin, Malta, Singapur, İspanya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Özbekistan'dan şirketler de dahil edildi.

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