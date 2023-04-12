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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-hazine-bakani-yellen-asagi-yonlu-risklere-karsi-tetikte-olmaya-devam-ediyoruz-1069548708.html
ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz
ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ettiklerini söyledi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T01:52+0300
2023-04-12T01:52+0300
ekonomi
abd
ekonomi
janet yellen
enflasyon
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Yellen, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Şubattaki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sırasında küresel ekonominin geçen sonbaharda tahmin edilenden daha iyi bir yerde olduğuna dair sözlerini anımsatan Yellen, temel resmin büyük ölçüde değişmediğini söyledi.Yellen, gıda ve enerji gibi emtia fiyatlarının istikrar kazandığına işaret ederek tedarik zinciri baskılarının ise hafiflemeye devam ettiğini anlattı.Küresel büyüme tahminlerinin sonbahardakinden daha yüksek seviye olmaya devam ettiğini belirten Yellen, bu ilerlemenin kısmen attıkları adımlardan kaynaklandığını kaydetti. Yellen, bu adımların ABD'nin kendi sınırları içindeki makroekonomik politikaları ile gıda maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi gibi ortak eylemleri içerdiğini aktardı.Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına da değinen Yellen, bu uygulamanın da Rusya'nın birincil gelir kaynağını azaltırken küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.'ABD'de enflasyon hala çok yüksek'Yellen, ABD'de işgücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini ve işsizlik oranın tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğini belirterek son 6 ayda enflasyonun ılımlı hale geldiğine dair olumlu işaretler görülmesine rağmen enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ifade etti.Dünyanın bir yılı aşkın süredir Ukrayna krizinin olumsuz ekonomik sonuçlarıyla mücadele ettiğini, birçok ülkenin hala Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan toparlanmaya devam ettiğini ve ABD dahil bazı ülkelerde bankacılık sistemleri üzerinde son zamanlarda baskılar olduğuna işaret eden Yellen, "Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.Yellen, ABD bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla sağlamlığını koruduğunu vurgulayarak küresel finansal sistemin de ülkelerin finansal krizden sonra gerçekleştirdiği önemli reformlar nedeniyle dayanıklılığını muhafaza ettiğini belirtti. Janet Yellen, düzenleyici çerçeveleri dijital varlıkların ve değişen iklimin getirdiği risklere göre izlemeye ve uyarlamaya odaklandıklarını kaydetti.Küresel ekonomi için 'borç krizi' uyarısıBorç yükünün birçok ülke için önemli bir ekonomik 'ters rüzgar' olmaya devam ettiğine işaret eden Yellen, düşük gelirli ülkelerin yarısından fazlasının borç sıkıntısı içinde ya da yakınında olduğunu aktardı. Yellen, "Borç krizlerinin etkilerinin sınır tanımadığını biliyoruz; küresel ekonomi üzerinde art arda gelen etkileri olabilir" uyarısında bulundu.Çok taraflı kalkınma bankası sisteminin geliştirilmesine yönelik çağrısını da anımsatan Yellen, 21. yüzyılda yoksulluğun azaltılması ve ortak refah konusunda sürdürülen ilerlemenin herkesin karşı karşıya olduğu küresel zorluklara karşı dirençli olmayı gerektirdiğini, bunların iklim değişikliği, salgın hastalıklar ile kırılganlıklar ve çatışmaları içerdiğini kaydetti.Yellen, Dünya Bankasının misyonunu da yenilediklerine dikkati çekerek Banka'nın operasyonel modelini geliştirmek için ilk adımları attıklarını ve gelecek 10 yıl içinde ek 50 milyar dolara kadar kredi sağlamak için bilançosunu sorumlu bir şekilde genişlettiklerini bildirdi.'Ekonomide bir gerileme beklemiyorum'Bankacılık sistemindeki son stresin ardından kredi daralmasının ABD ekonomisinde 'sert iniş' olasılığının arttığı değerlendirmesine katılıp katılmadığının sorulması üzerine Yellen, bu durumun bir olasılık olmasına rağmen kredide daralma olduğunu düşündüren bir kanıt görmediği yanıtını verdi.Yellen, ABD'de bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı, sağlam sermaye ile likiditeye sahip olduğunu yineleyerek ABD ekonomisinin iyi performans gösterdiğini, istihdam artışının devam ettiğini ve enflasyonun kademeli düştüğünü aktardı. Yellen, "Ekonomide bir gerileme beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Çin'i ziyaret etme planları da sorulan Yellen, hala bu ülkeyi ziyaret etmeyi umduğunu dile getirdi.
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abd, ekonomi, janet yellen, enflasyon
abd, ekonomi, janet yellen, enflasyon

ABD Hazine Bakanı Yellen: Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz

01:52 12.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ettiklerini söyledi.
Yellen, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şubattaki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sırasında küresel ekonominin geçen sonbaharda tahmin edilenden daha iyi bir yerde olduğuna dair sözlerini anımsatan Yellen, temel resmin büyük ölçüde değişmediğini söyledi.
Yellen, gıda ve enerji gibi emtia fiyatlarının istikrar kazandığına işaret ederek tedarik zinciri baskılarının ise hafiflemeye devam ettiğini anlattı.
Küresel büyüme tahminlerinin sonbahardakinden daha yüksek seviye olmaya devam ettiğini belirten Yellen, bu ilerlemenin kısmen attıkları adımlardan kaynaklandığını kaydetti. Yellen, bu adımların ABD'nin kendi sınırları içindeki makroekonomik politikaları ile gıda maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan Karadeniz Tahıl Girişimi gibi ortak eylemleri içerdiğini aktardı.
Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına da değinen Yellen, bu uygulamanın da Rusya'nın birincil gelir kaynağını azaltırken küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

'ABD'de enflasyon hala çok yüksek'

Yellen, ABD'de işgücü piyasasının güçlü olmaya devam ettiğini ve işsizlik oranın tarihi düşük seviyelere yakın seyrettiğini belirterek son 6 ayda enflasyonun ılımlı hale geldiğine dair olumlu işaretler görülmesine rağmen enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ifade etti.
Dünyanın bir yılı aşkın süredir Ukrayna krizinin olumsuz ekonomik sonuçlarıyla mücadele ettiğini, birçok ülkenin hala Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan toparlanmaya devam ettiğini ve ABD dahil bazı ülkelerde bankacılık sistemleri üzerinde son zamanlarda baskılar olduğuna işaret eden Yellen, "Aşağı yönlü risklere karşı tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi.
Yellen, ABD bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarıyla sağlamlığını koruduğunu vurgulayarak küresel finansal sistemin de ülkelerin finansal krizden sonra gerçekleştirdiği önemli reformlar nedeniyle dayanıklılığını muhafaza ettiğini belirtti. Janet Yellen, düzenleyici çerçeveleri dijital varlıkların ve değişen iklimin getirdiği risklere göre izlemeye ve uyarlamaya odaklandıklarını kaydetti.

Küresel ekonomi için 'borç krizi' uyarısı

Borç yükünün birçok ülke için önemli bir ekonomik 'ters rüzgar' olmaya devam ettiğine işaret eden Yellen, düşük gelirli ülkelerin yarısından fazlasının borç sıkıntısı içinde ya da yakınında olduğunu aktardı. Yellen, "Borç krizlerinin etkilerinin sınır tanımadığını biliyoruz; küresel ekonomi üzerinde art arda gelen etkileri olabilir" uyarısında bulundu.
Çok taraflı kalkınma bankası sisteminin geliştirilmesine yönelik çağrısını da anımsatan Yellen, 21. yüzyılda yoksulluğun azaltılması ve ortak refah konusunda sürdürülen ilerlemenin herkesin karşı karşıya olduğu küresel zorluklara karşı dirençli olmayı gerektirdiğini, bunların iklim değişikliği, salgın hastalıklar ile kırılganlıklar ve çatışmaları içerdiğini kaydetti.
Yellen, Dünya Bankasının misyonunu da yenilediklerine dikkati çekerek Banka'nın operasyonel modelini geliştirmek için ilk adımları attıklarını ve gelecek 10 yıl içinde ek 50 milyar dolara kadar kredi sağlamak için bilançosunu sorumlu bir şekilde genişlettiklerini bildirdi.

'Ekonomide bir gerileme beklemiyorum'

Bankacılık sistemindeki son stresin ardından kredi daralmasının ABD ekonomisinde 'sert iniş' olasılığının arttığı değerlendirmesine katılıp katılmadığının sorulması üzerine Yellen, bu durumun bir olasılık olmasına rağmen kredide daralma olduğunu düşündüren bir kanıt görmediği yanıtını verdi.
Yellen, ABD'de bankacılık sisteminin güçlü ve dayanıklı, sağlam sermaye ile likiditeye sahip olduğunu yineleyerek ABD ekonomisinin iyi performans gösterdiğini, istihdam artışının devam ettiğini ve enflasyonun kademeli düştüğünü aktardı. Yellen, "Ekonomide bir gerileme beklemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Çin'i ziyaret etme planları da sorulan Yellen, hala bu ülkeyi ziyaret etmeyi umduğunu dile getirdi.
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