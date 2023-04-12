https://sputniknews.com.tr/20230412/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-kovid-19-olunca-cin-ziyaretini-erteledi-1069573021.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kovid-19'a yakalandığı için Çin ziyaretini ertelediğini bildirdi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T14:16+0300

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dünya

josep borrell

avrupa birliği

çin

çin halk cumhuriyeti

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Sosyal medyadan açıklama yapan Borrell, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu nedenle maalesef Çin'e yapacağım ziyareti ertelemek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı. Borrell, kendisini iyi hissettiğini, hastalık belirtilerini göstermediğini açıkladı. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçen hafta Çin'e düzenledikleri ziyaretin ardından yarın Pekin'e gitmeye hazırlanıyordu. Avrupalı liderlerin Çin ziyareti, özellikle Macron'un dönüşte verdiği röportajdaki açıklamaları nedeniyle çok konuşuldu. Macron, "üçüncü süper güç olmayı" sağlayacak stratejik özerklik için Avrupa'nın ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini söylemişti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Çin'i ziyaretinden önce bu ülkenin Ukrayna ile savaşan Rusya'ya destek sağlamaması konusunda mesaj vermiş, "Çin'in Putin'in savaşına nasıl yaklaşacağı, AB-Çin ilişkilerinin gidişatında belirleyici faktör olacaktır" demişti.

avrupa birliği

çin

çin halk cumhuriyeti

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